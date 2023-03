27 tours de Piste aux Espoirs à Tournai, du 4 au 9 avril 2023

Le retour des Okidok à la Piste aux Espoirs, lors d’un spectacle gratuit. ©EdA

Parmi les spectacles, trois sont présentés dans la grande salle de la Maison de la Culture: "Dans ma chambre #2" de la Cie MMFF, entre théâtre et cirque. "Au mauvais endroit au mauvais moment" avec Alice Barraud, voltigeuse victime des attentats de Paris. Et "Top Down" de la Triochka avec une Tournaisienne. On retrouve également deux créations en coproduction avec la Maison: "What if" du Collectif Curieux et "Drache nationale" de la Cie Scratch. Les écoles de la Sainte-Union et des Frères ont, quant à elles, accepté de prêter leurs espaces pour accueillir des arts vivants. Puis, pas de Piste non plus sans gratuité. Neuf propositions sont en accès libre dont trois étapes de travail, deux soirées festives et un atelier familial animé par Mômes Circus.

1 520 élèves concernés

Cette année, les projets au niveau scolaire sont importants. 1520 élèves de la région sont concernés par les activités imaginées avec les différents partenaires dont le principal, l’école de cirque tournaisienne. "Le festival est une spécialité de la Maison de la Culture et on a envie de la faire découvrir aux plus jeunes, parce que dans l’imaginaire, le cirque est souvent assimilé aux animaux. Les primaires et secondaires peuvent pratiquer et assister aux cinq représentations scolaires avec la possibilité de rencontrer les artistes", indique Isabelle Peters, responsable culture-école.

La Piste aux Espoirs, c’est aussi: 8 000 spectateurs dont 3 000 sur des places payantes, 220 artistes, 50 bénévoles, 2 soirées festives et 1 100 repas. ©EdA

En parallèle de la Piste, l’événement "Tournai, Ville en poésie" a coutume de proposer des ateliers poétiques. L’un sera animé par Françoise Lison pour l’écriture de textes courts et l’autre se concentrera sur le spectacle "Drache Nationale".

"On a souhaité partir de leur pitch qui est:"Comment positiver quand on est dans la merde"pour construire des collaborations. Par exemple, grâce aux ateliers du livre du musée de Mariemont et à la bibliothèque de Tournai, on permet aux jeunes de réaliser des modèles de pliage et des exercices d’écriture de cadavres exquis. Les étudiants de l’ESA Saint-Luc s’emparent aussi de la thématique pour une installation participative". Tout est prétexte pour laisser libre cours à la créativité. L’équipe organisatrice a la chance que les écoles soient toujours favorables aux propositions artistiques.

Une volée de spectacles gratuits

S’il peut découvrir, dès mardi 4 avril à 18h, l’installation artistique de trois plasticiens, ("Les Promeneurs", entrée libre, Maison de la culture), le public est également convié à quatre spectacles gratuits.

"J’adore": karaoké

Le circassien mouscronnois Guy Waerenburgh et les Vélocimanes associés sont en pleine création. Lui, on l’avait admiré dans Der Lauf. Une première étape du nouveau travail est proposée dans le hall de la Maison de la culture: cinq minutes d’un karaoké gesticulé, hilarant. "J’adore regarder danser les gens", affirment sur pancartes deux comédiens manipulateurs de mots, tandis que la musique de Philippe Katerine déferle allègrement.

Récréation bienvenue.

Vendredi 7 avril à 21h30, samedi 8 à 20h30, hall de la Maison de la culture.

"78 Tours": en roue !

Grand-Place, côté kermesse, la roue de la mort attend un large public sur le forum tournaisien.

Qui n’a jamais rêvé de l’envol, du grand saut, de l’infinie course circulaire ? À dix mètres de hauteur, ils n’ont pas le tournis, ces émeutiers qui défient le vertige.

Vous avez dit "roue de la mort"? C’est "78 Tours" sur la Grand-Place, samedi et dimanche après-midi. ©EdA

Ils inventent un équilibre géant, un voyage virevoltant entre les étoiles. L’oiseau, la foudre, les galaxies: deux acrobates fendent l’azur, un violoncelliste leur répond. La polyphonie convoque le rock et ses tourbillons, franchit les frontières de l’absurde dans une saga effrénée. "J’invite à la transe cosmique, j’invite à la peur, j’invite au rite collectif perpétuel et cyclique, à ne plus savoir le comment du pourquoi. La roue tourne."

Cie La Meute, samedi 8 et dimanche 9 à 15h30, Grand-Place

"In Petto": les Okidok

Xavier Bouvier et Benoît Devos sont des enfants de la trimbale. Leur carriole crapahute en chemin ? Ils se débrident et la rehaussent de pitreries ciselées. Elle leur sert d’igloo, de partenaire, de bonne étoile. Entre roues et rouages, circule la fragilité. L’un et l’autre en exploitent toutes les fibres clownesques.

Les Okidok présenteront leur dernier spectacle: In Petto ©EdA

Et les voilà frères ennemis, ange et démon, dans quatre bottines au long cours. Le public s’amuse de tout un dialogue gestuel qu’ils peaufinent en miroir, jusqu’à la solidarité bienfaisante. En route !

Dimanche 9 à 11h30, parvis de la Maison de la culture.

Lui, le Moustachu

Celui-là fait partie de la tribu des clowns, singulièrement. S’il sort d’un album oublié au grenier, il est monté sur ressort, joue de la clarinette basse, adore les années 30. Son concerto jazzy devrait faire merveille mais il lui arrive une flambée de décalages dus à la maladresse. Rien n’est parfait, sauf le rire qu’il suscite, puisqu’il est fondant et désarmant à la fois. Édouard le Moustachu présente ici une première étape de travail de la Cie Odile Pinson (Tournai), un cadeau qui ouvrira le bal de clôture, dimanche soir.

Dimanche 9 à 19h30, hall de la Maison de la culture.

Espace accueil dans le bar de la Maison de la culture avec restauration tout au long du festival par les guinguettes Barc de Bruxelles. Tickets en ligne ou billetterie à l’entrée des spectacles. www.lapisteauxespoirs.com