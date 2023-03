Tournai: il prend des photos de sa belle-fille, mineure, sous la douche

"Il mérite une peine de prison"

Le discours de l’individu n’est pas clair pour la partie civile. Plusieurs sommes sont réclamées à titre de dommages causés non seulement aux parents, mais surtout à la jeune victime qui est toujours suivie psychologiquement. Le père a souhaité prendre la parole devant le tribunal. "C’est choquant quand on voit ça à la télé, mais encore plus quand on le vit. Il mérite une peine de prison. Ma fille l’a côtoyé pendant huit ans. Elle va de mieux en mieux".

Durant des années, la belle-fille n’a jamais osé parler de ce qui lui arrivait. Ce sont les supports informatiques du prévenu, saisis lors de la perquisition, qui ont révélé les éléments du dossier. "Monsieur a été soumis à une double expertise. Il n’a pas nié les faits, mais a tenté de minimiser son comportement. Les experts ont mis en évidence sa fragilité ainsi qu’une déviance vers les jeunes filles", souligne le ministère public qui requiert une peine de quatre ans.

Avec un suivi, Monsieur ne fait rien

"La tâche est délicate et pour être clair directement par rapport aux préventions, Monsieur ne les conteste pas. C’est peut-être dû au stress d’être présent ici", explique la défense. Elle poursuit: "Quand on a un individu qui revient pour des mêmes faits, on se dit souvent que c’est la case prison. Eh bien, non. Il y a des éléments que je qualifierais de positifs. Mon client se rend compte de la situation. Il reconnaît son attirance et a besoin de se soigner. Quand Monsieur est suivi, heureusement, il ne se passe rien. Je suis optimiste de penser que s’il est à nouveau encadré, il a moins de risque de recommencer. C’est bien plus intéressant pour lui d’assumer une partie de sa peine avec l’accompagnement d’un psychologue". L’avocat sollicite un sursis probatoire. Le jugement sera rendu le 3 avril.