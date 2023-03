Roméo Elvis regrette le changement de date des portes ouvertes de son ancienne école, l’Institut Saint-Luc Tournai

Le célèbre rappeur belge ne cesse de rappeler son attachement à l’école artistique de Ramegnies-Chin, via les réseaux sociaux notamment. Il y était revenu en septembre 2021 et avait partagé en photos et vidéos sa visite dans le "Poudlard de la création" avec plus d’un million de followers. Pour célébrer son millionième abonné sur Instagram, il avait aussi publié une vidéo dans laquelle on le voyait raconter une histoire sur les bancs de l’école: "C’était il y a 10 ans"…

À Saint-Luc, le déclic pour le rap

Fils de Marka et Laurence Bibot, frère d’Angèle, il n’hésite pas à dire que c’est à l’Institut Saint-Luc Tournai qu’il a découvert sa passion pour la musique et trouvé sa voie dans le rap.

Plus de dix ans après son passage à Saint-Luc, Roméo Elvis ne manque pas de suivre l’actualité de son ancienne école, et n’a pu que marquer sa déception en apprenant que les traditionnelles portes ouvertes organisées chaque 1er mai ont dû être avancées à ce dimanche 26 mars, notamment en raison du nouveau calendrier scolaire. À côté des milliers de visiteurs, curieux de découvrir les œuvres des élèves, les anciens étudiants et enseignants avaient fait du 1er mai un rendez-vous incontournable pour se replonger dans leurs souvenirs et retrouver leurs anciens élèves ou camarades de classe…

"Si on était en France, on aurait manifesté"

Dans un commentaire sur la page Facebook de l’établissement scolaire, et via son profil personnel (où l’on retrouve ses souvenirs d’adolescence, notamment quelques-uns de Saint-Luc), Roméo Elvis se dit "dévasté par cette nouvelle": "Le 1er mai fait partie de l’histoire de Saint Luc. J’ai du mal à imaginer que rien ne va changer avec cette nouvelle date… mais j’espère me tromper. En plus il fait dégueulasse en mars… Si on était en France, on aurait manifesté !"

En réponse, et en clin d’œil, l’école invite l’ancien étudiant à un retour aux sources ce dimanche. "Roméo Elvis, venez quand même, on n’a pas peur du temps. Les travaux exposés valent largement le déplacement et il y a bien une fête le soir, organisée cette année par la section Design de l’ESA Saint-Luc Tournai."