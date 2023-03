Tornacum prévoit d’enregistrer une partie du concert et plus particulièrement des œuvres remarquables de la Renaissance de Peter Cornet et Francisco Correa de Arauxo.

En outre, le chœur réserve, nous dit-il "une petite surprise dédiée plus particulièrement aux habitants de Thimougies. Nous espérons que cette petite attention de Tornacum retentira encore longtemps après notre passage…"

PAF 15 €. Enfants: libre. Prévente 12 € via Facebook de TornacumTournai