Coups de cœur des guides de Tournai (11/50): la tapisserie de Tournai, un art d’exception au service des princes

Suspendues aux murs des châteaux et des églises, faisant office de coupe-froid, ces tentures développent des thèmes bibliques, mythologiques et historiques, mettant en scène un héros, les valeurs de la chevalerie ou… de la sainteté ! Réalisées en fils de laine et de soie, parfois d’or et d’argent, elles étincelaient par la vivacité de leurs couleurs mêlant le rouge, le bleu et le jaune or. Les seigneurs achetaient en quantité inouïe et au prix fort, ces produits luxueux, signes de leur pouvoir et de leur richesse, les emmenant de châteaux en demeures jusque sur les champs de bataille !

Cette production exigeait une main-d’œuvre expérimentée pour assumer la complexité du travail, au fil des heures, des semaines, voire des années ! Ici l’adage, "le temps c’est de l’argent" n’a pas sa place ; il fallait compter près d’un mois pour tisser 50 cm2 les motifs délicats de visages, de vêtements,…! Et être patient pour enfin recevoir sa commande, après parfois 4 années de délai !

La tapisserie devient un moteur majeur de l’économie et le plus gros employeur de la ville. Pour financer les commandes, des marchands assurent l’apport de capitaux ; ils disposent de comptoirs commerciaux à Bruges, à Anvers et à l’étranger. C’est le cas de Pasquier Grenier. Notable influent de la cité, il était l’interface entre le client, l’artiste auteur du projet, le cartonnier qui l’adaptait au travail technique sur métier de tapisserie et les artisans. Il a fourni aux ducs de Bourgogne un nombre impressionnant de tentures dont en 1452, l’Histoire de Gédéon. Destinée à orner les lieux de réunion des chevaliers de l’ordre de la Toison d’or, elle était qualifiée "la plus riche de la terre par ces temps". Ou encore la Guerre de Troie en 1472… Des ensembles de 8 à 11 tapisseries totalisant plus de 100 m de long sur 5 m de haut ! À ne pas installer dans tous les intérieurs !

À découvrir à TAMAT (1), un ensemble exceptionnel de tapisseries tournaisiennes des XVe et XVIe siècles, un des fleurons du patrimoine muséal de la Ville et en Belgique.

(1) Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 9 place Astrid, Tournai (069 23 42 85, www.tamat.be