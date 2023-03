"Melting-papotes"

Dès 9 h, s’ouvrira le vide-grenier, signe de renouveau, sur le parvis, avec celles et ceux qui se sont inscrits pour la journée. Et dès 10 h, une balade inédite, animée par la comédienne Isabelle Jonniaux ("J’aime beaucoup ici") circulera à partir du même lieu, vers les alentours du bâtiment. "L’occasion d’interroger ce qui nous entoure au quotidien et de changer notre regard", précise l’artiste.

Toute la journée, des ateliers seront ouverts aux familles, librement. Avec "Mon voisin, ma voisine", chacun, grand ou petit, aura le plaisir de réaliser une affiche à l’aide de tampons (ceux du Tréteau), en réponse à la question: qu’est-ce qui vous anime, vous rend heureux ? Un coloriage géant est prévu, quelques pas plus loin, avec les animatrices et animateurs de MômA, de 10h à 12h et de 14h à 16 h. L’après-midi, tout le monde est bienvenu au Jeu du dessin, de 14h à 15 h, mais aussi dans l’espace réservé aux jeux en bois, de 10h à 11h et de 14h à 15 h.

Suite au "grand laboratoire d’idées", lancé en début de saison, les responsables ont récolté de nombreux avis concernant les attentes du public. "Des expositions thématiques seront présentées, elles viennent des ateliers mais aussi d’artistes qui ont travaillé avec des collectifs, précise Stéphanie Calonne, qui animera le stand d’affiches créatives. En soirée la musique sera très présente dès 19 h 30 avec un karaoké – DJ."

Une visite guidée de la Maison de la culture est possible, en partenariat avec la Bibliothèque et Culture-Wapi, entre 14 h 30 et 17 h 30. Parmi les initiatives annoncées, notons également l’apéro-quizz-blindtest, dès 18 h. Il suffit de constituer une équipe de quatre personnes pour s’inscrire et participer. Et pour les citoyens, enseignants, artistes, membres d’une association ou d’un collectif, l’appel est lancé: " Exprimez vos envies au sujet d’un espace où organiser un atelier, une réunion, mener un projet…"

Journée festive à la Maison de la culture, samedi 25 mars, entrée libre. Bar et petite restauration sur place. Info et contact: 069 253 080 billetterie@maisonculturetournai.com