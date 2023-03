Tournai: on lui retire ses bracelets porte-bonheur, il mord un policier à l’avant-bras

Son avocat a détaillé les faits. "Aux urgences, on lui a découpé des bracelets porte-bonheur ainsi qu’une ceinture reçue pour ses 18 ans. Elle avait une valeur sentimentale. Là, son comportement a changé et les infirmiers ont appelé la police. Mon client a toujours eu du respect pour la police et ces faits ne lui ressemblent pas. Nous demandons la suspension ou le sursis avec des conditions."

Le prévenu dit regretter ses actes. "J’étais sous l’emprise de l’alcool et en burn-out au travail depuis début 2020 en raison d’un harcèlement de la part de mon ex-employeur. Je me suis défendu devant diverses instances mais j’avais l’impression d’être livré à moi-même. Mon échappatoire, c’était l’alcool. J’ai été hospitalisé. Je suis redevenu moi-même."

Le ministère public a souligné le trouble social causé par le prévenu mais ne s’oppose pas à une mesure de faveur assortie de conditions. Jugement le 3 avril.