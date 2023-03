Gilles et elle

"Et dans un coin, il y avait l’hyène. Tout empaillée qu’elle était, elle vivait, j’en étais certaine, et elle se délectait de l’effroi qu’elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien." Un père beauf, chasseur de gros gibier, une mère insipide et craintive, un joyeux petit frère: la jeune narratrice, curieuse de tout ce qui se passe dans un quartier sans charme, est confrontée à un accident soudain, près de chez elle. Terrifié, son jeune frère Gilles sombre dans la mélancolie et, rattrapé par le côté veule du père, dans la violence. Elle luttera de toutes ses forces pour lui redonner goût à la vie.

Dans cet univers glauque, où la viande et le couteau portent les mêmes couleurs, la gamine ne cède pas à la déstabilisation ambiante. Elle suit de près les recherches d’un vieux physicien, consulte sa bibliothèque, s’intéresse à la marche du monde. Son père ne supporte pas cet éloignement et lui rend la vie dure. La petite rebelle assiste, impuissante, à la dérive de Gilles. Le récit tutoie le fantastique en intégrant la forêt, la chambre des empaillés, les lugubres complices de l’environnement familial, les cris et terreurs du silence.

Ce roman puissant, aux ailes initiatiques, ne ressemble à aucun autre. Lors de la création du spectacle "La vraie vie", Adeline Dieudonné nous confiait son ravissement d’en approcher la mise en scène et de faire partie des comédiens: "C’est l’occasion pour moi de retrouver cette petite fille, après son incroyable aventure, sa rencontre avec tant de lecteurs. Je vais pouvoir à nouveau passer du temps avec elle et je m’en réjouis. Ce sera une nouvelle lecture du livre, à travers les yeux du metteur en scène Georges Lini et de toute l’équipe qui travaille sur la pièce, mes partenaires sur scène, mais aussi toute l’équipe qui travaille en coulisses."

"La vraie vie", à la Maison de la culture le 28 mars à 20h. Une rencontre avec Adeline Dieudonné et Georges Lini est prévue après la représentation.069 253 080