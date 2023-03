Tournai: un couteau à lame jaillissante, avait été retrouvé dans le sac à dos d’un SDF

Lors d’un contrôle de police, un SDF est arrêté après que la police a trouvé un couteau prohibé dans son sac à dos. Le prévenu se défend "c’est un ami me l’a offert, je l’utilise juste pour cuisiner et couper mes tartines. Je ne pensais pas que c’était un couteau illégal. si j’avais voulu agresser quelqu’un je l’aurais gardé dans ma poche et pas dans mon sac à dos" . L’arme prohibée est un couteau à cran d’arrêt, à lame jaillissante. La lame mesure neuf centimètres de long et deux centimètres de large. L’homme de 37 ans déjà été condamné pour port d’arme illégal en 2006 a enchaîné plusieurs allers-retours en prison. Son avocat plaide le fait que la loi sur les armes est fort compliquée et que son couteau est possiblement une arme non prohibée. Le procureur du roi, décide d’analyser l’arme et confirme que c’est bien un couteau à lame jaillissante. Il réitère un précédent jugement condamnant le prévenu à dix mois d’emprisonnement. L’avocat sollicite l’acquittement justifiant que la fin de sa peine actuelle, est prévue pour octobre 2026. " Il suit un traitement depuis un et demi et veut entamer une formation. Il souhaite réellement reprendre une vie normale mais malheureusement, il ne vit pas assez longtemps dehors pour reprendre sa vie" , plaide-t-il.