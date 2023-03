Saint-Luc Tournai: le nouveau calendrier scolaire a eu raison de la tradition du 1er  mai, les portes ouvertes se tiennent déjà ce dimanche

Des futurs élèves, des curieux qui venaient parfois de loin, mais aussi de nombreux anciens étudiants et enseignants qui avaient fait du 1er mai un rendez-vous incontournable pour se replonger dans leurs souvenirs et retrouver leurs anciens élèves ou camarades de classe. Ils n’ont pu dès lors être que déçus en apprenant que les écoles secondaire et supérieur ont décidé de changer la date de ce qui était devenu une tradition depuis de très nombreuses années.

Les portes ouvertes de l’école secondaire et de l’école supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai se tiendront déjà ce dimanche 26 mars, de 9h à 18 h. "C’est l’une des conséquences du changement du calendrier scolaire qui décale les périodes de congé, explique le directeur Vincent Parotte. Ainsi, cette année, mais aussi l’année prochaine, le 1er mai tombe durant les vacances de printemps. Si cela ne nous pose pas de problème d’organiser nos portes ouvertes le week-end, il faut pouvoir disposer de quelques jours après l’événement pour tout remettre en ordre… ce qui n’est pas possible avec les congés scolaires. Nous n’avons donc pas eu le choix que d’envisager un changement de date. Il faut aussi prendre en compte le fait que l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ne sont plus en congé en même temps, et donc il a fallu trouver une date qui puisse satisfaire les différentes parties."

Une future tradition de fin mars

Il n’y aura donc plus de 1er mai… "Mais nous allons rétablir une certaine tradition en maintenant une logique et une date qui se retient facilement d’année en année, à savoir le dernier dimanche de mars, ajoute Vincent Parotte. S auf pour l’année prochaine où malheureusement cela tombera le dimanche de Pâques… et donc là, cela devrait être la semaine d’avant."

Les établissements ont néanmoins maintenu le dimanche comme journée de portes ouvertes. "À la fois pour attirer un public le plus large possible parce que de nombreuses personnes en profitent pour venir se promener ou admirer les travaux et les créations des étudiants. Il y a aussi une question de sécurité et d’organisation… Vu le nombre de personnes que l’événement draine, il nous faut pouvoir disposer d’un grand parking comme nous pouvons en bénéficier auprès du Carrefour de Froyennes. Des navettes de bus ne peuvent être mises en place que si le magasin est fermé… donc un dimanche ! "

Malgré le changement de date, et même si l’événement se tient plus tôt dans l’année scolaire, les portes ouvertes de Saint-Luc conservent leur ADN, à savoir la présentation et la mise en valeur des travaux des étudiants.

"Cela restera une grande exposition et un musée à ciel ouvert, insiste le directeur. Comme cela fait déjà près de deux ans que l’on réfléchit à ce changement, nous avons pu organiser l’année scolaire en fonction de cette date, et ainsi permettre à ce que des projets puissent être menés et des productions réalisées, dans la perspective des portes ouvertes. Pour nous, la plus grosse inconnue reste à savoir si les visiteurs seront aussi nombreux et si les habitués au rendez-vous réagiront positivement à ce changement… Nous l’espérons, et nous avons en tout cas tout fait pour le communiquer au mieux."