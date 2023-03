Marie-Clotilde Roose (Blandain) : "En minuscules", parole d’orante

L’intime, l’invisible

Le confinement ne fut pas un temps vide pour Marie-Clotilde Roose. L’inespéré devient réalité: enfin du temps à soi, malgré les faits et gestes de tous les jours, alors que la planète tend l’oreille vers les informations et les drames, en pleine crise sanitaire. "C’est maintenant/je ne peux plus attendre/j’ouvre des deux mains/un cahier, une parenthèse…" Loin d’être étrangère à la détresse et la perte qui touchèrent tant d’êtres proches et lointains, l’écrivaine, autrice de l’ouvrage philosophique "Désir d’être et parole poétique", se plonge dans la simplicité des "minuscules". Faire halte sur le sentier des engagements, retrouver la source, s’alléger enfin: qu’il s’agisse d’un jour ou d’une année, la quête spirituelle trace un sillon sur la ligne de vie.

L’orante confie son dessein: "arrêter tout/prendre un bain/de lumière d’eau chaude/ou de poésie claire/me laver du dégoût/frotter toute lassitude/boire longuement/de grandes lampées d’air pur". La terre rejoint les autres éléments ("ton baiser de soleil", "les effluves des herbes sauvages", "en ton voeu, graine à venir"). Aucun objet ne relaie le dialogue avec l’invisible. Le détachement s’ancre dans un désir d’élévation, convoque les nuages, l’azur. C’est en elle-même que Marie-Clotilde Roose cherche un possible écho à la plénitude, un dieu qu’elle tutoie sans le nommer, "toi qui es passé par le pire abandon/tu fus au summum de ta nature/raisin broyé pour devenir vin/essence ultime, humaine et divine".

Prière, ferveur, confiance, suspension… Vers quel visage tend cette parole sincère, aérienne ? L’appel n’est ni insistant ni vain: entre les pages, une présence dessine quelques pas et leurs traces, rejoignant le superbe frontispice d’Annette Masquilier. "Plus difficile est le poème/de la simplicité/qui répond à la bonté/irradiant du monde…"

"En minuscules", M.-C. Roose, éd. Le Taillis Pré, postface de Lucien Noullez, 14€. Présentation le jeudi 20 avril à 18h au MuFIM.