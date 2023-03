Laveugle et Binocle mènent l’enquête dans le second roman du tournaisien Yvan Finally

En 2021, il publie son premier roman, Porte-drapeau (éditions Le livre en papier) avant de dévoiler un nouvel ouvrage quelques mois plus tard, baptisé Ne repose pas en paix. Le premier est un roman basé sur le destin croisé de deux nageurs de haut niveau avec en toile de fond les Jeux Olympiques. Quant au second, il plonge dans l’univers du polar en suivant l’enquête des inspecteurs Laveugle et Binocle.

"Je n’ai pas envie de me cantonner à un genre littéraire, un univers ou un type de roman", avoue le Tournaisien. Contrairement à l’ordre de parution, Yvan Finally a d’abord écrit le policier avant de plonger dans le grand bassin. "J’ai toujours eu envie d’écrire. Des articles, des textes satiriques ou des histoires plus longues et construites. Mais je ne m’imaginais pas faire un policier. C’est le genre le plus exploité de la littérature."

Et pourtant… Sous sa plume, les inspecteurs Laveugle et Binocle voient le jour, chacun avec un caractère bien trempé et un humour bien affûté. L’auteur y a-t-il glissé un peu de lui-même ? Pas impossible. Son mantra: faire en sorte que le lecteur ne s’ennuie jamais. "Si l’enquête n’avance pas pendant une ou deux pages, l’humour prend le relais", indique Yvan. "Porte-drapeau était un ouvrage particulièrement sérieux. Mais pour celui-ci, j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur les répliques ou le comique de situation. C’est dans le second degré que je trouve tout mon équilibre. "

Tout au long de l’enquête, les inspecteurs Laveugle et Binocle auront fort à faire. Ce qui paraissait être un simple suicide semble prendre une autre tournure à la découverte d’une lettre qui remet tout en cause. Dans l’immeuble où le pendu a été retrouvé, "les suspects sont tous plus cinglés les uns que les autres", confie l’auteur. Une deuxième enquête du duo d’inspecteurs est déjà dans les cartons du Tournaisien.

Informations & commande au 0477/50.95.84, sur la page Facebook Yvan Finally ou sur l’adresse yvan.finally@gmail.com