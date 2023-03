Feliz Muerte, d’inspiration mexicaine, une des nouvelles confréries du carnaval de Tournai

Après avoir mis à l’essai leurs costumes en septembre dernier, les Feliz Muerte sont revenus avec quelques modifications pour ce carnaval -ci, "Nous avons déjà fait un carnaval déguisé comme ça en septembre. On a décidé de recustomiser les costumes".

S’inspirer de la fête des morts au Mexique, ce n’est pas banal: "Je suis allé au Mexique il y a quelques années au moment de la fête des morts. C’est une fête hyper joyeuse qui m’a marquée. J’ai donc voulu proposer des costumes en rapport avec ce thème pour le carnaval, et au final ça donne bien, on est très content. Ça a commencé là-bas et cela finit ici", explique fièrement la carnavaleuse des Feliz Muerte. Un costume imaginé en couple, "nous sommes différents mais avec une base commune. On a trouvé des idées pour les filles, pour les garçons et tout le monde a adhéré. Nous avons adapté en fonction des goûts de chacun. Chaque couple a une couleur qui lui est attribuée, il y a rouge, mauve, vert, bleu".

Les jeunes sont décidés à faire vivre pleinement la confrérie: "Nous avons servi au chapiteau et nous nous sommes beaucoup investis dans le carnaval en tant que bénévoles cette année. Nous espérons bien continuer ainsi pour les années à suivre".