Un "City Strip" avec le Pichou, la nouvelle aventure de l’Office du tourisme de Tournai

Ce projet digital novateur a donné au Pichou, le "Manneken Pis tournaisien", les traits du héros principal. Il a été interprété en studio par Ulysse, un comédien de 14 ans qui jouera prochainement dans la série Ennemi public.

Avec ses anecdotes sur le patrimoine et le folklore, le personnage guide les utilisateurs à travers les quinze étapes de l’un des trois parcours choisis.

L’application qui développe davantage l’attractivité urbaine au sein du quartier Unesco a été conçue par la société mouscronnoise Tramex Company, en collaboration avec des réalisateurs de films, des graphistes,… mais aussi l’office du tourisme et les guides de la ville.

Déjà testée par les Tripsters et approuvée, l’application utilise la réalité augmentée. Il faut observer et bouger! ©L.W.

Sortir les yeux de l’écran

L’originalité de la demande a séduit notamment Christophe Gaëta, muséographe, scénographe et directeur de Tramex Company ainsi que Xavier Wielemans, développeur technique de l’application. Les deux professionnels sont plutôt actifs dans la conception de parcours pour les spectacles ou les dispositifs interactifs dans les musées. Ici, ils ont dû réfléchir à plus grande échelle !

Christophe Gaëta, directeur de Tramex Company et Xavier Wielemans, développeur technique de l’application ont l’habitude des conceptions de parcours pour les spectacles ou les musées. ©L.W.

"On nous a demandé de voir Tournai autrement. On s’est d’abord fixé sur la notion de"voir". L’objectif, c’est que les participants utilisent l’application pour apprécier ce qu’il se passe autour d’eux. Ils ne restent pas en permanence face à l’écran. Certes, ils bougent pour se déplacer sur le parcours, mais ils doivent aussi bouger leurs bras. Il y a toute une série de surprises. On est au-delà du ludique traditionnel".

Xavier Wielemans s’est pris au jeu de découvrir les lieux qu’ils ne connaissaient pas pour multiplier les expériences. "Avec toutes les anecdotes fournies par Jean-Louis Godet et les guides, on a essayé de ne pas faire deux fois le même jeu. C’est une espèce de casse-tête, un escape game. Les niveaux de difficultés sont également variés. C’est une manière de motiver les adolescents".

Un clou de voirie confirme la position de l’utilisateur. Point 1: le beffroi! ©L.W.

"City Strip" n’existe nulle part ailleurs comme le confirme "le plus Tournaisien du groupe de travail", Jean-Louis Godet.

"Je me suis rendu compte que ma ville regorge d’histoires avec s. Les développeurs nous ont ouvert les yeux sur des endroits devant lesquels on passe tous les jours. Je fais aussi de la scénographie et parcours beaucoup de villes. Ce type d’invitation à la découverte est unique en son genre".

Les Tripsters, ambassadeurs de Tournai, ont déjà testé l’application en avant-première et la recommandent pour son esprit de groupe !

L’application va vous guider d’un point à un autre, soit sur une carte soit à l’aide d’une boussole. Un clou de voirie confirme que vous êtes au bon endroit. Pour que l’univers graphique rappelle la BD, les concepteurs ont joué sur les cases, les phylactères, les onomatopées, la police de caractère,… "Par exemple, pour la statue de Martine, on a voulu travailler autour de Casterman. Qui dit imprimerie, dit quadrichromie. La superposition de plaques forme des couleurs C’est l’idée qu’on a essayé de reproduire". ©VISIT TOURNAI