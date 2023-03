Tournai (tribunal): il fuit par les toits et jette la drogue

Les faits se déroulent dans un appartement de la rue des Sœurs Noires le 28 octobre dernier, au lendemain du 18e anniversaire de Nino (prénom d’emprunt). La police, qui suspecte un trafic sur les lieux, défonce la porte de l’appartement. À l’intérieur, deux dames, des consommatrices. Mais aussi un individu qui prend la fuite. Nino ? Il dit que non.

"On va donc condamner un innocent, ironise le ministère public. Monsieur s’était échappé par les toits et avait jeté de la cocaïne et de l’héroïne. Il a été identifié par les deux dames présentes avec lui dans l’appartement."

Un des policiers avait tenté de le suivre avant de se raviser mais le prévenu a été intercepté un peu plus loin. "C’est un dossier fréquent de dealers français qui viennent vendre à Tournai. Ces produits, je m’excuse de l’expression, c’est de la merde, ça pue, assure le ministère public. Vous pensez que vous ne risquez pas grand-chose. On parle ici d’importation et de détention. Nous sommes dans le cadre d’une association avec des gains faciles à obtenir, qui dépassent les 4 000 € par jour. Les auteurs sont interchangeables. On coupe une tête, une autre arrive. Les acheteurs, eux, sont nombreux aussi. Il a participé à une association tentaculaire. Je requiers 4 ans."

Nino avait donc été pris le lendemain de ses 18 ans. "J’étais venu à Tournai pour sortir en boîte", soutient-il.

"Je vous demande d’acquitter un innocent, a lancé son avocat. On ne lui reproche pas la vente et selon moi, il n’y a pas d’éléments pour lui imputer de la détention. Il conteste s’être enfui. Quatre ans pour une seule journée en Belgique, c’est déraisonnable. Il y a un doute qui doit profiter à mon client. Nous sollicitons l’acquittement. Si pas, le sursis simple. Il est détenu depuis les faits."

Jugement le 27 mars.