Tournai (tribunal): des coups contre son fils et une innocente

Ce boulanger tournaisien fait opposition à un jugement par défaut du 8 septembre dernier le condamnant à une peine d’un an ferme pour coups et blessures. L’homme a quatre enfants à charge dont un adolescent de quinze ans en difficulté. Il a déjà fugué plusieurs fois et consomme des stupéfiants. Son père a essayé de mettre en place un suivi psychologique, mais sans succès. Un jour, sans nouvelle de son fils, le prévenu le cherche à travers la ville. Il finit par le croiser dans une rue en compagnie d’une jeune fille. Emporté par la colère, ce père de famille en vient aux mains avec les deux jeunes. "C’est un incident unique et mon client a tout de suite regretté. C’est la première fois, dit-il dans son audition , qu’il est confronté à une scène de violence. Il a attendu la police lors des coups portés. Il y a une procédure de prise de conscience authentique, puisqu’il a déjà indemnisé la jeune fille qui n’y était pour rien. Je sollicite la suspension du prononcé ou un sursis simple". La procureure du roi entend les explications de la défense, mais se questionne sur le "caractère avenu de l’opposition". L’individu a simplement "oublié" de venir lors de la précédente audience. L’avocat indique: "Je vous fais part d’un jugement de la Cour de Mons où les faits sont similaires. Le prévenu avait oublié de se rendre à son procès, car il était en plein burn-out. C’était un oubli légitime". Le ministère public considère que ce n’est pas la même chose. "Monsieur était préoccupé par son quotidien". La magistrate ajoute : "Les faits datent de 2020 et le prévenu a eu de nombreuses perches du ministère public, notamment une médiation pour gérer sa violence ou pour dédommager les victimes. Il ne les a pas saisies". La peine par défaut est confirmée. Le jugement sera rendu le 6 avril.