Tournai : nouvelle fermeture d’un day-shop dans le centre-ville

En décembre 2022, il a donc informé la propriétaire et l’exploitante du commerce du risque pour la sécurité des personnes et des biens que représente le commerce et du fait qu’il comptait interdire son exploitation.

"Suite à leur audition et compte tenu du fait que le rapport de la zone de secours est défavorable, j’ai pris la décision de stopper l’exploitation du commerce à parti de ce jour, continue M. Delannois. Cette mesure sera levée sur présentation d’un rapport incendie favorable. Il me semble utile de rappeler que des règles sont à respecter au niveau des commerces, des règles qui visent la sécurité de tous."