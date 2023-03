Malgré une grève en plein carnaval de Tournai, les pompiers sont "opérationnels"

Dans le cadre général de la problématique touchant les services de secours, notamment un manque de personnel et un surcroît de travail, le front commun syndical (CSC, CGSP et SLFB) avait déposé en mars dernier un préavis de grève venant à échéance en ce mois de mars. Un préavis de grève plus particulier et plus précis avait été déposé, couvrant les pompiers de la zone de Wallonie picarde (Tournai-Ath-Mouscron-Lessines) pour les 17, 18, 19 et 20 mars.

"Le droit de grève doit être respecté. C’est fondamental dans un pays démocratique tel que la Belgique", explique d’abord le capitaine Daniel D’Herde, commandant faisant fonction depuis la démission d’un certain nombre de cadres supérieurs.

Afin d’assurer la sécurité de la population, le commandant doit toutefois évaluer à chaque changement de garde le nombre d’hommes dont il peut disposer.

"Le strict minimum est de pouvoir disposer d’une autopompe, de six hommes et d’un personnel, 24 h sur 24 h, pour le service des ambulances. S’il y a des trous, ceux-ci sont comblés par du personnel venant d’autres casernes. À Tournai, vendredi soir à 19 heures, je disposais de 14 pompiers pour la nuit, dont certains avaient été rappelés, pas réquisitionnés. Parmi ceux-ci, des professionnels et des volontaires-pompiers, aussi bien formés que leurs collègues. Samedi matin, pour la tranche 7h jusque 19 h, j’avais à nouveau 14 hommes, donc pas de problème. À chaque changement de garde, nous devons réévaluer le personnel susceptible de prendre son poste. Ni moi, ni le président de la zone, le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois, n’avons dû jusqu’à présent user de l’ultime solution qu’est le droit de réquisition du personnel", précise l’officier.

Dans le cadre du carnaval de Tournai, les pompiers peuvent aussi compter sur le soutien de trois ambulances supplémentaires de la Croix-Rouge. "Ces ambulances, qui ne sont pas de notre zone, sont en stand-by. Elles interviendront à la demande du service Rinsis de Mons, via le numéro 112 ", précise encore le capitaine D'Herde.