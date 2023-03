Pour la présente édition, les organisateurs ont enregistré la participation de 74 équipes auxquelles on peut ajouter 9 inscriptions par sympathie. Fondé en 1957, dirigé par Marie-Christine Oudin, le club compte 22 féristes qui évoluent en divisions 2 et 3 dans le championnat fédéral.

La finale a mis aux prises Pascal Mauquoy (Chercq) et Gaëtan Comblé (Escampeux de Tournai) face à Jonathan Vienne (Chercq) et Kévin Cardon (Amis d’Allain). Au terme d’une très belle partie, sur un score on ne peut plus serré, Pascal et Gaëtan se sont imposés 24/22. Notons que lors de la prochaine saison, le club de Saint-Brice s’installera au café de l’Évidence, chaussée de Renaix à Tournai. Des prix spéciaux ont été remis à Esméralda Lefebvre et Martine Senepart de Saint-Brice (meilleures dames) ainsi qu’à Marceau Debraine de Masure 14 (meilleur jeune). Prochain rendez-vous pour les féristes, les samedi 1er et dimanche 2 avril lors du 1er tournoi des Gilfer à Chercq.