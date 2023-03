À défaut de Tournai Expo, un salon du SIEP, ce week-end, à Mons

Tournai Expo étant toujours en travaux, c’est à nouveau à Mons que les élèves, étudiants, parents, mais aussi demandeurs d’emploi et travailleurs, sont conviés, ce week-end, pour obtenir informations et conseils sur les études, formations et métiers.. "Au niveau organisationnel, il était trop difficile d’envisager l’organisation du salon ailleurs à Tournai, ou en Wallonie picarde parce qu’il attire à la fois de nombreux exposants et un public important, ajoute-t-il. Nous espérons que Tournai Expo sera accessible en février prochain… et en avoir la certitude d’ici juin pour lancer toute l’organisation qui prend du temps et nécessite un investissement humain. Nous réfléchirons alors à la forme du salon, davantage comme Itinéraire Secondaire, ou comme un salon SIEP traditionnel."

Davantage pour le supérieur que le secondaire

Il est incontestable que la délocalisation du SIEP fait perdre quelque peu l’intérêt local de l’événement pour les citoyens de Wallonie picarde… "Surtout au niveau de l’enseignement secondaire, reconnaît le responsable du SIEP Mouscron. Les écoles de la région ne s’y seront en effet pas représentées ; ce sera surtout les établissements de la région de Mons qui seront présents. Par contre, pour l’enseignement supérieur ou universitaire, les jeunes pourront découvrir les différents établissements de la région et d’ailleurs. Mais à côté de cela, toute l’équipe de SIEP Mouscron sera présente les deux jours pour donner des informations qui concernent davantage la Wallonie picarde."

Le SIEP, pas qu’un salon

Le travail du SIEP ne se limite pas non plus à un seul salon. "Tout au long de l’année, nous accueillons les jeunes lors de nos permanences ou pour des entretiens individuels. Nous organisons aussi des animations dans les écoles ou autres associations de jeunes et nous sommes présents dans différents événements liés aux études ou à l’emploi. En 2022, nous avons ainsi eu plus de 2 000 demandes d’informations et eu quelque 300 entretiens d’orientation scolaire ou professionnelle. On remarque d’ailleurs que les chiffres sont quelque peu en augmentation après cette période Covid qui a amené à certaines situations de décrochage scolaire, de perte de motivation…", conclut Jonathan Vanlaere.