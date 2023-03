Le Palais de justice de Tournai s’était mis en mode découverte

Ainsi, ils se sont prêtés à un jeu d’acteur afin de jouer leurs propres rôles lors de plusieurs procès fictifs, conformes à la réalité mais tout de même dans une ambiance plus détendue qu’à l’accoutumée. Les spectateurs ont ainsi pu assister, notamment, à un "procès" pour tentative de meurtre. Récapitulatif des moments clés, rôle des différents intervenants (président, greffier, procureur du roi, avocat de la défense, avocat de la partie civile.) mais aussi interaction avec le public, ce moment de découverte était l’une des activités attendues. Si bien que des bancs ont dû être ajoutés pour accueillir confortablement un public venu en masse !

La visite des lieux

L’autre volet abordé durant ces portes ouvertes était une visite guidée de l’importante bâtisse, organisée notamment par l’un des anciens bâtonniers, Me Arnaud Beuscart. À l’issue d’un bref mais complet retour historique, les visiteurs avaient l’occasion de découvrir les pièces qui composent le Palais de justice avec, entre autres, la salle des "pas perdus" (en réalité le hall d’entrée, appelé de la sorte en raison des nombreux pas effectués par les avocats, souvent pressés par le temps et impatients d’entamer leur plaidoirie) mais aussi les salles du tribunal correctionnel, du tribunal civil, du travail. Sans oublier la bibliothèque des avocats !

En outre, un atelier dédié au service de médiation en droit collaboratif était également organisé et un accueil permanent pour ceux qui souhaitaient obtenir plus de renseignements était opéré. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette filière du droit, qui permet notamment le règlement des conflits sans passage devant un juge.