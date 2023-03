Tournai : bénévoles historiques du Carnaval, le Roi et la Reine passent "de l’ombre à la lumière" (vidéos)

Jean-Philippe, comment a commencé votre histoire avec le Carnaval ?

J’étais déjà dans le milieu associatif. Par des amis, je suis arrivé dans la confrérie Les Rabbi Jacouz’et les pas couz’en 2007, puis dans l’ASBL Carnaval trois ans plus tard. Depuis, je coordonne la mascarade et la journée du samedi. La mienne commence à 8h, deux heures avant le contrôle technique des chars. Je ne vis pas vraiment les festivités de Carnaval et n’ai notamment jamais pu participer à la marche aux flambeaux.

Cette année, la donne est bien différente. De bénévole dans l’ombre, vous passez à Roi dans la lumière…

C’était une surprise. J’étais très ému et je crois que j’ai versé une petite larme le soir de notre couronnement. JE récidiverai probablement samedi, lors du défilé. J’aurai enfin l’occasion de profiter des festivités.

Le couple royal de 2023 fait l’unanimité. Un choix intelligent… au meilleur des moments ?

Nous permettre d’endosser ce rôle, à Caroline et à moi, permet de braquer les projecteurs sur les bénévoles de l’ASBL Carnaval. Après une période trouble et en l’absence d’un coordinateur, la tâche est plus ardue pour les volontaires. On recherche des forces vives pour perpétuer la tradition. Tournai doit rester une ville de Carnaval. Quant à nous, notre entourage dit qu’on mérite notre couronnement. Ça fait particulièrement chaud au cœur.

Un petit mot sur la personne, avec qui vous partagez l’insigne honneur d’être le couple royal de l’édition 2023 ?

Je suis fier d’être avec elle et de partager cette journée. Caroline est spontanée autant qu’imprévisible. Elle le mérite aussi grandement.

Caroline, vous devez aussi vous prêter à l’exercice…

On m’a refilé un Roi prénommé Belette et qui mesure 30 centimètres de moins que moi. Mais blague à part, son dévouement pour l’ASBL est immense.

Comment a commencé votre histoire avec le Carnaval ?

Par un ami qui habitait Hollain, comme moi, et qui faisait partie des bénévoles. Ça fait déjà plus de vingt ans que ça dure… Et au bout de vingt ans, je suis devenue Reine.

Une attente moins longue que celle de Charles III d’Angleterre. Mais surtout une belle consécration pour votre investissement…

Avec la crise du covid, le bénévolat s’est un peu perdu. C’était le bon moment pour désigner deux volontaires comme Roi et Reine du Carnaval. Si un événement comme celui-là peut se dérouler, c’est grâce aux bénévoles. S’il tient depuis quarante ans, c’est grâce aux bénévoles. Ce serait dommage de le voir disparaître faute de forces vives. C’est aussi l’occasion de dire qu’on recherche toujours des personnes pour nous aider. Pas uniquement pendant les festivités, mais aussi en amont.

Aurez-vous l’occasion de profiter de votre belle couronne ce week-end ?

Je m’investis surtout pour tous les préparatifs de l’événement, puisque je fais partie de la codéco (commission chargée de décorer la Ville de Tournai à chaque carnaval). On prépare les affiches avec les étudiants des Beaux-Arts, les décors. Mais j’ai l’occasion de profiter avec les membres de ma confrérie, les Barbiéken. Ce week-end, ce sera symbolique de porter cette couronne en plus du costume de la confrérie. Ça risque de changer quelques habitudes, mais je compte bien faire la fête.

Un contractuel pour soulager les bénévoles ?

En 2022, l’ASBL perdait sa coordinatrice Juliette Saey, faute de subsides pour assurer la pérennité de son contrat. Depuis, le Carnaval peut avoir lieu grâce au travail acharné des bénévoles, mais jusqu’à quand ? "Nous ne pourrons pas continuer éternellement à solliciter les mêmes personnes. Pour préparer l’édition 2024, nous espérons engager un contrat à mi-temps, sur fonds propres. Mais pour la suite, nous n’avons aucune certitude", confient plusieurs volontaires.