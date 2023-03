Les ambassadeurs de la Piste aux espoirs reprennent du service!

Il y a de nouvelles têtes, mais la plupart sont des habitués. Et quand on leur demande depuis quand ils participent à l’organisation de l’événement, la réponse est la même: "Ouh la la" ! Traduisez: plusieurs années ou pour certains, dès la création du festival. Dire si le niveau de motivation est élevé !

Récemment, les bénévoles ont été invités à la première réunion informative de ce rassemblement artistique. Un peu comme une rentrée des classes ! Autour de la table, chacun se connait ou presque et cherche du regard ses compères. Une fois trouvés, ce sont les grandes embrassades.

"Après quatre ans d’absence, c’est un peu l’édition de relance. On voit que les gens restent fidèles et que certains souhaitent intégrer l’équipe. C’est encourageant pour la réussite de cette manifestation", confie Bernard.

C’est selon les envies

Constance Paris, coordinatrice de la Piste aux espoirs, commence par leur expliquer le programme. Ensuite, reste à déterminer qui fait quoi. C’est selon l’envie des participants.

"Tu peux déjà m’inscrire à la préparation des croque-monsieur avec Annick", lance assez vite Anne-Marie, l’épouse de Bernard. On ne se bagarre pas pour un poste, mais visiblement les dames ont pris leurs habitudes.

Certains n’ont pas besoin de tergiverser. Bar, restauration ou entrées des spectacles, ils ont pris leurs habitudes avec le temps. ©L.W.

Par exemple, Geneviève est prête à aider à toutes les tâches. "J’ai de la chance d’être bénévole. On vit plein de moments de convivialité et puis, ça permet également de mettre le cirque en avant d’une autre manière. Ce n’est plus le cirque qu’on a connu enfant. J’ai envie de me balader dans le centre-ville pour échanger sur les spectacles. Parce que, oui, avant tout était concentré dans un même chapiteau. Ici, on peut découvrir de nouveaux endroits".

"Ces ambassadeurs de la Piste", comme les a décrits Constance Paris sont précieux. "Sans eux, le festival ne pourrait pas fonctionner. On a besoin de leur force vive et c’est gai, après cette première réunion de sentir leur énergie".

À noter que la porte de la Piste aux espoirs est toujours ouverte au bénévolat.