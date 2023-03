Cinq Delhaize de Wallonie picarde devraient encore rester fermés au moins jusqu’à samedi !

À un tel point qu’une centaine de supermarchés devraient rester fermés, en signe de protestation. En Wallonie picarde, cela concerne les Delhaize de Tournai, Mouscron, Ath, Lessines et Enghien qui étaient déjà portes closes depuis une semaine.

"La colère est encore plus forte que la semaine dernière au sein des travailleurs et ils veulent continuer à se battre pour que les magasins ne soient pas franchisés, relève Rita Liebens, secrétaire permanente SETca Wallonie picarde. Durant cette courte rencontre, la direction a montré qu’elle n’avait aucun respect, aucune écoute, aucune compréhension et aucune volonté de discuter avec nous. Face à ce mépris, les travailleurs restent dans la consternation, l’incompréhension et l’indignation ! Ils sont plus que jamais déterminés à le faire savoir et ils maintiendront les magasins fermés jusqu’à ce que la direction émette un signal positif et revienne sur son projet de faire passer les magasins sous franchise, avec les craintes en termes d’emplois et de conditions de travail que cela entraîne…"

Si elle ne peut encore se prononcer sur la fin de l’action, le secrétaire permanente SETca annonce une fermeture des magasins "au moins jusqu’au samedi 18 mars inclus."

À noter que les Delhaize AD, Proxy et Shop&Go de la région sont quant à eux ouverts puisqu’ils sont déjà franchisés. P.Den.