Tournai : trop endommagée, l’ancienne boîte aux lettres de bpost ne sera pas restaurée

Récemment, bpost a opéré une campagne de rénovation drastique, visant à redonner de l’éclat et des années de vie à ces vieilles boîtes aux lettres.

Il s’en trouve une, derrière le palais de justice, qui attend désespérément de pouvoir goûter à cette cure de jouvence. "Malheureusement, la boîte qui se trouve dans l’avenue du 3 chasseurs à pied va devoir être enlevée", indique Laura Cerrada-Crespo, la porte-parole de bpost. "Elle est trop poreuse, trop abîmée pour envisager une restauration. C’est le lot de cette campagne de rénovation des vieilles boîtes en fonte. On tombe parfois sur de mauvaises surprises. On a évalué la possibilité de la restaurer sur place, car la transporter aurait été trop compliqué. Mais le processus était trop délicat et son état, trop détérioré pour intervenir convenablement. L’objectif reste de conserver la qualité du courrier placé dans la boîte aux lettres. Si on ne peut pas garantir cette qualité, on doit se résoudre à l’enlever", poursuit la porte-parole.

Actuellement, elle est toujours sur place, mais inaccessible puisqu’aucune levée n’est faisable et qu’une signalétique dissuade les usagers de poster un courrier. L’enlèvement aura lieu prochainement, en toute logique. La boîte sera remplacée par une autre plus récente.