"Parler au nom de tous ceux qui ne sont pas rentrés" : Lili Keller-Rosenberg témoigne à Tournai

"Ce n’est pas facile de toujours témoigner, de toujours se remémorer mais j’ai à cœur de le faire et de rencontrer des jeunes. Il est important pour moi de vous parler au nom de tous ceux qui ne sont pas rentrés" dit la nonagénaire.

Elle transmet une mission aux jeunes: "iI faut vous supporter les uns les autres avec vos différences, les enfants. Il faut être tolérant pour qu’il n’y ait plus de guerre. C’est la haine qui a amené la guerre et bientôt il n’y aura plus de déportés pour témoigner de l’horreur que cela a provoqué ".

Des élèves émus et attentifs

Lili Keller-Rosenberg a fait face à des élèves souvent bouleversés qui l’ont écoutée attentivement. "Son témoignage m’a beaucoup touchée, j’ai eu plein de frissons", confie une élève la Sainte-Union de Kain. Les jeunes ont été impressionnés par le témoignage. Ils sont heureux d’avoir pu assister à cette conférence. "On nous en a un peu parlé en cours de religion mais cela nous a permis de réellement comprendre ce que les personnes ont vécu ", confie une autre élève.

Cette conférence riche en émotions s’est terminée en standing ovation.