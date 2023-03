Tournai : un concert viennois à Saint-Piat ce dimanche

Après une représentation plus que réussie lors de leur concert viennois du 29 janvier, Danses & Cie et la philharmonie "La Renaissance" ont décidé de remettre le couvert ce dimanche 12 mars, mais cette fois dans un lieu un peu différent. La prestation prendra place au sein de l’église Saint-Piat de Tournai pour découvrir cet édifice d’une autre manière. Et ce sera gratuit.