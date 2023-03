Le petit tournaisien non illustré, un nouveau journal satirique en ville : "il y a toujours de la place pour le foutage de gueule"

Pourquoi avoir enfanté un deuxième bébé, bien différent du premier ? "J’étais un peu nostalgique de Subjectif Lune. La gazette revenait dans les discussions de temps en temps. Pour plaisanter, l’un des deux futurs co-auteurs du petit tournaisien non illustré m’a mis au défi de refaire un journal satirique. Ce qui était une blague a pris une tournure très premier degré", explique Yves-François Viaene.

Retrouver u ton irrévérencieux

Le contenu, lui, est à prendre au second, minimum. En huit pages, les trois fondateurs de ce journal satirique égratignent les politiques (évidemment), reviennent sur les gros sujets tournaisiens (la rue Saint-Martin, la détention d’Olivier Vandecasteele, la vie nocturne de la cité des cinq clochers et ses dérives, etc). "Pour plagier Stéphane Guillon, disons qu’il y a toujours matière à la parodie ou à la satire. Parfois, il suffit de recopier", plaisante (à peine) Yvan Finally.

250 exemplaires ont été imprimés et circulent encore dans les boulangeries ou librairies tournaisiennes. Le titre est gratuit, " notamment parce qu’on ne s’est pas compliqué la vie. Il n’y a pas de dessin. C’est un journal bien différent de Subjectif Lune (que l’intéressé avait créé pour son travail de fin d’études). Mais j’ai pris le même plaisir à écrire, à retrouver un ton irrévérencieux qui diffère de celui que j’emploie dans mes romans."On y retrouve d’ailleurs quelques saillies qui dépassent les frontières tournaisiennes (en bref, le greffier du Parlement wallon, l’Ukraine ou Jeff Bezos), de la culture générale et un horoscope plus vrai que nature." Mais l’essentiel des sujets traités concerne Tournai. J’ai plus ou moins le même attachement à ma ville qu’à l’Europe. Elle a beaucoup de défauts, mais je l’apprécie comme elle est", observe Yvan.

Un numéro qui en appelle d’autres ? "Ce n’est pas impossible". Réponse de Normand, comme les élus que le Tournaisien brocarde…

"Bon OK, disons que ça reviendra certainement comme une pulsion. Il y a toujours de la place pour le foutage de gueule…"