Jonathan Letellier, gérant de la brasserie Happy Time installée dans la galerie du Carrefour mais aussi du salon de coiffure voisin et du fleuriste, a fait le pari de reprendre à sa charge le Colombophile. "J’ai vu que l’établissement était à louer. Je n’avais pas dans mes projets de racheter un nouveau commerce, je venais tout juste de reprendre le salon de coiffure. Cependant, Le Colombophile était une bonne occasion. J’ai toujours vu beaucoup de voitures devant, c’est un restaurant qui tourne bien, estime Jonathan Letellier. De plus, je connaissais la cuisinière, Maïté. Reprendre l’établissement me permettait de préserver son emploi".

D’ailleurs, le nouveau gérant laissera carte blanche à Maïté pour les plats de la carte. "Je continuerai ma cuisine française dans la tradition avec des carbonnades, des boulettes sauce tomate… ", assure la cuisinière.

Une brasserie pour les travailleurs du zoning

Bien que Le Colombophile restera dans la lignée de ce qu’il a toujours fait, Jonathan souhaite davantage l’adapter au public des travailleurs du zoning d’Orcq. " J’aimerais que nous restions ouverts du matin jusqu’au soir, pour aussi garder un esprit de café d’après-midi. Cela donnera peut-être envie à certains de prendre un verre entre collègues après le boulot.

De plus, nous installerons le wifi afin que des réunions de travail puissent avoir lieu, par exemple ", indique Jonathan.

Quant au menu, Maïté a décidé d’ajouter quelques plats plus légers pour des pauses midis. "On retrouvera notamment des croque-monsieur que nous ne proposions pas avant, avance la cheffe de cuisine. Pour l’après-midi, nous pensons également élargir l’offre de desserts pour développer le côté tea-room. "

D’autres idées sont évoquées par le nouveau patron pour dynamiser l’établissement: "Je pense qu’on pourrait organiser des tournois des cartes le week-end. J’imagine aussi une soirée d’inauguration particulière…"

La date de réouverture n’est pas encore connue. Jonathan attend les ultimes feux verts.