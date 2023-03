Tournai : la maison médicale La Venelle prépare son emménagement dans les anciens locaux d’ING, rue Saint-Eleuthère

Où se situera le nouveau Quartier général ? Dans la rue Saint-Eleuthère. Plus précisément dans les anciens locaux laissés vacants depuis le départ de la banque ING, en 2020. Pour comprendre les raisons de cet exil (d’à peine un kilomètre), il faut replonger vingt ans en arrière. "La Venelle a été fondée par plusieurs médecins qui ont choisi de quitter la maison médicale Le Gué pour créer leur structure. C’était en 2001", reprend la diététicienne. L’association s’est installée dans la rue du Viaduc (Kain) avant de poser ses valises et ses stéthoscopes dans la rue de la Madeleine, en 2007. "J usqu’à maintenant, l’ASBL est locataire. Dans la rue Sainte-Eleuthère, nous avons racheté le bâtiment et sommes propriétaires."

L’effectif reste le même

Les travaux s’articulent en deux phases et représentent un "investissement important mais nécessaire", détaille Alix Hovine, kinésithérapeute. La première phase devrait se terminer au milieu du printemps. La seconde concerne l’aménagement du hangar existant et se poursuivra après l’installation du personnel.

La Venelle compte deux généralistes, deux kinés, une infirmière, une assistante sociale, une psychologue, une diététicienne, trois accueillants et une personne chargée de l’entretien.

Son effectif ne changera pas. Elle garantit aussi qu’aucune interruption n’aura lieu dans la prise en charge des patients pendant la phase d’installation et de transition. Les changements, il faut les chercher au niveau des caractéristiques du bâtiment. "L e hangar sera complètement transformé avec un grand hall d’accueil modulable et qui se transformera en salle pour nos activités (jeux de société, conférence) avec un plateau technique pour les kinés, où les patients font leur rééducation ensemble. On aménagera également un jardin accessible aux patients et qui nous permettra de diversifier nos activités. La donnerie et la bibliothèque feront aussi partie de notre nouveau projet. Ce futur bâtiment se prêtera bien mieux à nos différentes idées pour renforcer le lien social et faire émerger une certaine idée de la solidarité, ce que nous avons toujours défendu. Chacun avec sa spécialité médicale ou sociale œuvre pour le groupe. Ensemble on va plus loin que nos simples compétences ", conclut Alix Hovine. Déménagement prévu en avril-mai.

Au fond, c’est quoi précisément, une maison médicale ?

La confusion règne encore. Un centre médical où se regroupent plusieurs médecins généralistes ou spécialistes n’est pas "d’office" considéré comme une maison médicale. "Même parmi les professionnels du secteur, il y a parfois méprise", avoue Fanny Delbar. "Aux études supérieures, personne n’informe les futurs médecins sur les spécificités de ce genre de structures."

Brisons directement les clichés: une maison médicale n’a pas vocation à accueillir que des personnes en manque d’hygiène ou aux revenus très modestes. "Même si on travaille avec une catégorie sociale précarisée, puisque notre maison médicale ne fonctionne pas à l’acte mais au forfait. Outre le critère géographique, la seule condition est d’être en ordre de mutuelle. Mais on fait bien plus que cela. " Une maison médicale s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour dispenser des soins de santé primaires, accessibles à toute la population. Ses actions visent à une approche globale de la santé et mise beaucoup sur la prévention par des ateliers de santé communautaire. Loin d’être un simple regroupement de médecins donc…

Quatre autres maisons médicales en Wapi

Deux autres maisons médicales sont aussi implantées à Tournai. "Les trois structures se répartissent la patientèle par des critères géographiques pour ne pas marcher les unes sur les autres. De notre côté, on accueille notamment les patients qui habitent à Ere, Orcq ou Vaulx. En revanche, la personne qui vit à Templeuve ne peut pas venir en consultation à la Venelle", avoue Alix Hovine.

Dans la cité des Cinq Clochers, les deux autres maisons médicales se nomment: Maison médicale le Gué et Maison médicale de Tournai. Installée au Vieux chemin d’Ere, les locaux de cette dernière sont toujours en rénovation pour la troisième année d’affilée. Le personnel exerce dans des containers (à côté du site Union du CHwapi) jusqu’à nouvel ordre. Les autres structures sont situées à Mouscron (Dispens’air) et à Celles (Médi Celles).