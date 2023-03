La Cour constitutionnelle a donc rejeté ce vendredi le recours en annulation contre le traité de transfèrement de personnes condamnées conclu entre la Belgique et l’Iran. La porte est ainsi ouverte à un retour dans notre pays du travailleur humanitaire tournaisien Olivier Vandecasteele, détenu en Iran depuis plus d’un an et condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet pour espionnage.

Une décision qui ne doit certainement pas signifier la fin de la mobilisation pour exiger la libération d’Olivier ©BELGA

Ce recours avait été introduit par le Conseil national de la résistance iranienne. Car dans la balance, il y a Assadolah Assadi, diplomate iranien condamné en Belgique pour un projet d’attentat terroriste.

Si la décision est bonne pour Olivier, la Cour constitutionnelle stipule tout de même que le gouvernement, s’il prend une décision de transfèrement, doit informer à l’avance les victimes du condamné concerné, ici Assadi, afin qu’elles puissent, le cas échéant, porter le dossier devant le tribunal de première instance.

Avec des conditions

Pour Nathalie, une des sœurs d’Olivier Vandecasteele, "Il s’agit d’un premier pas positif, même si tout est loin d’être finalisé. La décision de la Cour constitutionnelle va dans le bon sens, c’est évident. Maintenant, cette décision est assortie de conditions puisque les juges mettent dans les mains d’autres tribunaux la validation au cas par cas des demandes de transferts".

Vite des nouvelles

Dans l’esprit des proches d’Olivier, le transfert de ce dernier n’a rien à voir avec celui d’Assadi et il n’est nullement question d’un échange qui aurait lieu demain matin. Il ne faut pas rêver.

"Nous nous focalisons sur le transfert d’Olivier, même si nous savons que tout est quelque part lié et que l’État belge devra accepter une contrepartie. Nous devons discuter de tout ça avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres ministres. C’est prévu dans le courant de la semaine".

Les proches d’Olivier attendent aussi impatiemment des nouvelles de lui. "Les dernières remontent au 20 janvier. C’est long, assure Nathalie Vandecasteele. J’espère que la décision de la Cour constitutionnelle débloquera un peu les choses et débouchera sur un appel vidéo à Olivier que nous attendons avec impatience afin de savoir comment il va".