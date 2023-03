Tic & Tac, des stages du dehors pour des activités au contact de la nature

Derrière cette ASBL, on retrouve Ambre et Maryne, deux institutrices de maternelle, et amies, qui se sont unies autour de ce projet d’accueil extrascolaire. "On aime tellement notre métier que l’on prend plaisir à être auprès des enfants, même durant nos congés scolaires, sourient-elles. L’idée de l’ASBL est née d’un constat quant à un manque d’ateliers et de stages particulièrement pour les enfants de 2,5 ans à 6 ans."

De par leur formation et leur expérience professionnelle, les deux institutrices tentent d’apporter au maximum, au fil des activités, des petites touches pédagogiques.

"On n’est pas que dans l’animation, et dans la garderie, précise Ambre. Si on propose des activités “plaisir”, qui permettent aux enfants de s’amuser, on veut qu’ils puissent en retirer quelque chose au niveau de l’apprentissage et du développement. Comme nous maintenons des petits groupes, maximum douze enfants par moniteur, on peut mieux cibler les activités par rapport aux besoins et aux attentes de chacun. En privilégiant une ambiance familiale, nous pouvons aussi avoir une meilleure qualité de travail et d’activité proposée, une proximité avec chaque enfant ; tout cela afin de favoriser l’écoute et développer davantage la confiance en soi."

Ambre et Maryne accueillent les enfants à la ferme de la Hurette, à Ramegnies-Chin. "Nous avons aussi accès au haras de Cazeau, et donc les enfants ont la possibilité d’aller à la rencontre des animaux (chevaux, poules, pintades, moutons, lapins, etc), et de les nourrir. On peut aussi facilement se balader en pleine nature." Le cadre idéal pour l’esprit "école du dehors" qu’elles souhaitent influer dans leurs activités. "Les stages sont axés autour de la nature, et nous essayons que les enfants soient au maximum dehors pour les activités, ajoutent-elles. À côté de cela, nous proposons aussi divers ateliers thématiques en lien avec la période de congé ou la saison, ainsi que quelques moments autour de la cuisine, de l’art, de la motricité, et aussi de la relaxation. Nous avons en effet pu aménager une salle “snoezelen” qui permet d’envisager des animations autour des cinq sens: l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher."

Après ces deux premières semaines au succès encourageant, l’ASBL Tic & Tac aimerait également développer des ateliers les mercredis après-midi pour les enfants de 3 à 8 ans, avec la possibilité d’une aide aux devoirs.

En attendant, Ambre et Maryne se retrouveront pour les prochaines vacances de Pâques avec deux semaines de stage. "Et pour l’été, on peut déjà annoncer un stage un peu plus particulier, centré sur l’initiation à la couture, pour les enfants de 5 à 6 ans. Il sera encadré par une autre institutrice, Maurane qui a déjà travaillé autour de cette thématique avec ses classes de maternelle. "

Infos sur Facebook "Tic & Tac" – ASBLtictac@gmail.com – 0492 43 59 96.