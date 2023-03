"La Baroudeur" circule aussi l’hiver en Wallonie picarde...

Les événements sur le territoire de Wallonie picarde deviennent plus durables grâce au gobelet réutilisable. Pour rappel, en 2022, plus de deux tonnes de déchets ont pu être évitées grâce aux 400.000 "Baroudeurs" et aux 2.600 "Baroudeuses" (pichets) utilisés lors de 154 festivités.

Un gobelet "neutre"

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021, l’utilisation de gobelets à usage unique est bannie des festivités publiques. Ipalle propose un service qui couvre tout son territoire: "Le Baroudeur"! Ce gobelet réutilisable "neutre", sans flocage particulier, circule afin d’offrir aux communes et associations un service mutualisé avec un même et unique gobelet.

Les marchés lancés par Ipalle ont en outre permis d’opter pour une solution de proximité en vue d’assurer le stockage, le nettoyage et la logistique de distribution des gobelets puisque c’est l’entreprise Deforest, implantée à Tournai, qui a été retenue pour cette gestion.

Près de 100.000 gobelets sont disponibles en vue d’inscrire encore plus notre territoire vers le "zéro déchet"!

Le produit de la marque Rekwup a été retenu par Ipalle. Il se caractérise par une languette qui permet d’accrocher 4 gobelets autour d’un premier et évite ainsi les déchets des porte-gobelets jetables en carton. Pour plus de convivialité, Ipalle met également à disposition des pichets (1,5 1) permettant de "réapprovisionner" les groupes d’amis.

Les gobelets standards ont une contenance de 25 cl. Un stock de gobelets de 10 cl est également disponible, ainsi que des verres (18 cl) et des flûtes (10 cl).

Ces gobelets fabriqués en France sont composés de polypropylène (PP) et sont donc 100% recyclables en fin de vie.

Comment ça marche?

Les gobelets sont à disposition prioritairement des communes et ensuite des associations actives sur le territoire d’Ipalle. Ils ne sont pas destinés aux festivités privées (anniversaires, mariages…).

Seuls les coûts du nettoyage et du transport sont facturés à la commune ou à l’association.

Les commandes se font via le courriel gobelets@ipalle.be.