Le "Grand nettoyage" amène chaque année des dizaines de milliers de participants venant d’horizons divers (communes, associations, entreprises, écoles, simples citoyens...) à se retrousser les manches pour ramasser les déchets abandonnés dans la nature et dans l’espace public partout en Wallonie. Ensemble, ces volontaires font place nette, mais par ces gestes forts, ils interpellent aussi chacun d’entre nous par rapport aux comportements négatifs que nous pouvons avoir vis-à-vis de l’environnement.

Cette année encore, Be WaPP et les Contrats de rivière collaboreront pour rendre les rivières plus propres dans le cadre du "Grand nettoyage" et des Journées wallonnes de l’Eau qui se tiendront au même moment.

Comment s’inscrire ?

1. Soit, on crée son équipe (même si on est seul) ; soit, on se réinscrit si on a déjà participé ou encore, on rejoint une équipe existante;

2. On choisit la commune dans laquelle on veut nettoyer;

3. On commande le kit de ramassage;

4. On valide l’inscription de suite ou on laisse l’équipe ouverte afin de permettre à d’autres personnes de la rejoindre.

La date limite des inscriptions est fixée au 16 mars à minuit.

081 32 26 40 https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage/