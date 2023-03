Le trafic des trains sera interrompu du 1er au 16 avril sur les lignes Tournai-Lille et Tournai-Mouscron

Infrabel va mettre cette période à profit afin de renouveler les installations techniques à la bifurcation de Froyennes, soit au croisement des lignes 94 (Tournai-frontière française) et 75A (Mouscron-Tournai). Ces travaux sont nécessaires afin de maintenir la capacité des lignes et la sécurité du trafic ferroviaire. Le gestionnaire du réseau ferroviaire remplacera plus de 18 km de rails et 14 km de traverses entre Froyennes et la frontière, et posera de nouveaux aiguillages tout en modernisant 2 passages à niveau. Le passage à niveau de la Route du Tabac à Blandain sera en outre supprimé. En gare de Froyennes, le couloir sous voies sera allongé.