Les armes de Tournai sont représentées par une tour à trois créneaux, deux meurtrières qui surmontent une porte ouverte.

Les armes du Chapitre sont légèrement dégradées par le temps, toutefois on peut y reconnaître l’image d’une cathédrale, avec ses tours et ses clochers, ornée de fenêtres et d’un portail. La représentation de la cathédrale est très particulière et peu courante.

Les blasons, étant disposés sur deux faces non opposées, en font une borne de coin d’un territoire enclavé.

On peut s’interroger sur son emplacement d’origine ainsi qu’à propos des légendes qu’elle a suscitées sur le droit d’asile à l’époque médiévale et par la suite.

Passer d’une juridiction laïque civile à une juridiction ecclésiastique ou l’inverse permettait de se jouer des prérogatives de l’une ou de l’autre. En fonction du délit ou de la faute commise, par exemple: le vagabondage, le non-respect du bannissement ou bien la sorcellerie, l’hérésie, le blasphème…., mieux valait être opportuniste, se réfugier "du bon côté" pour se tirer d’affaire.

Frontière, refuge, asile… une thématique parfaitement intemporelle.