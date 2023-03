7 Communes de Wallonie picarde vont pouvoir aider le commerce en centre-ville: un air de déjà-vu...

Un appel à candidatures a d’abord été lancé et il ressort que 100 villes et communes de Wallonie pourront bénéficier du nouveau dispositif afin de soutenir leurs commerces locaux. 100 sur un total de 262 villes et communes : autant (déjà) écrire qu’à défaut de choix clairs et assumés, le saupoudrage ne manquera pas… À noter que 104 communes s’étaient inscrites à l’appel à projets, on se demande bien quel péché capital les 4 "malheureuses" ont pu commettre pour être éjectées d’une telle sélection impitoyable...

Pas que pour les nouveaux

"On observe aujourd’hui un taux important de cellules vides en Wallonie, même si ce nombre a diminué de 2,7% en 2021 par rapport à l’année 2020 pour atteindre aujourd’hui le taux de 17,2%", relève pourtant d’emblée le ministre de l’Économie Willy Borsus, semblant ainsi démontrer l’urgence et la gravité de la situation.

Les 100 "élues" vont donc pouvoir soutenir leur commerce local au travers d’une prime à l’installation ou au développement d’activité.

Des mécanismes du genre existaient déjà ("Creashop") mais le nouveau venu se singularise par une innovation qualifiée de majeure : il n’est plus uniquement accessible aux porteurs de projets souhaitant s’installer dans une cellule vide mais aussi aux commerçants établis qui souhaitent réorienter substantiellement leur activité.

En effet, l’appel à projets comprend deux volets:

- "Je m’installe": visant à soutenir l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides.

- "Je me réinvente": destiné aux commerçants existants désirant se repositionner et/ou faire évoluer leur entreprise de façon novatrice et en lien avec les besoins identifiés de la centralité.

La prime versée aux candidats correspond à 60% des dépenses éligibles pour un montant maximum de 6.000€. Et certains investissements visant à améliorer la performance énergétique des commerces pourront être éligibles à la prime.

7 communes de Wapi

Sur les 23 communes de Wallonie picarde, 7 ont été sélectionnées pour bénéficier de cette nouvelle "manne" : Ath, Bernissart, Lessines, Mouscron, Enghien, Péruwelz et Tournai.

Résultats visibles (espérons-le) lors des prochains mois (années), sinon, suite au(x) futur(s) plan(s)...