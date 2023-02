Un millier de personnes à la veillée pour Olivier Vandecasteele à Tournai

A l'initiative de la famille, du comité de soutien et des proches d'Olivier Vandecasteele, avec la contribution d'Amnesty International, six lieux de rassemblement ont été organisés ce dimanche, de 18h à 20h, dont cinq en Belgique et un à Lyon, en France où il avait travaillé pendant trois ans comme responsable du "BUS" de Médecins du monde, une mission mobile auprès des publics vivant dans la rue.

Ces manifestations ont été mises sur pied deux jours après la date du 1er anniversaire de l'arrestation arbitraire d'Olivier Vandecasteeele en Iran, le 24 février 2022, par les autorités iraniennes.

Sur le thème "Nous n'oublions pas Olivier et chaque jour qui passe est un jour de trop", le rassemblement tournaisien s'est voulu apolitique et pacifique. Dans le public, on relevait la présence des parents d'Olivier, de sa soeur Virginie et de sa fille Camille ainsi que de Mattias, le neveau du détenu.

Divers artistes locaux - Antoine Armedan, Tornacum, Virginie Malfait, Alexandra Kabalan, Zélie, Adam, Fanfare toi-même, Elia Rose et Lorenzo Di Maïo - ainsi que le présentateur Xavier Simon, journaliste à Notélé, avaient rejoint le site où animations, chants, vidéos, textes, poèmes et témoignages ont été présentés.

Au sein du collège Notre-Dame, le public a été réparti en trois salles: l'ancien cinéma le Forum, la salle de sports et le hall de la Vierge. En clôture de cette soirée, dans la cour de l'école, le public a été invité à coller des étoiles fluorescentes sur une bâche en signe d'espoir tandis qu'avec la lampe de leur GSM les participants ont formé un coeur. Le tout a été filmé à l'aide d'un drone.

Une veillée bruxelloise pour Olivier Vandecasteele

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dimanche soir au Mont des Arts, à Bruxelles, en soutien à Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire détenu depuis plus d'un an en Iran.

"Il y a un an qu'il est détenu sans raison valable", rappelle le beau-frère d'Olivier Vandecasteele, présent à la veillée bruxelloise. "368 jours déjà qu'il compte les minutes et les jours sans voir personne. Il nous a fallu longtemps pour comprendre qu'il n'était pas un prisonnier ordinaire mais un otage innocent dans un sale chantage. La Belgique voulait résoudre cette situation de manière légale, par un texte qui a été voté au parlement, mais l'opposition iranienne met des bâtons dans les roues de toutes les manières possibles depuis six mois", ajoute-t-il.

Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce le 8 mars prochain, le gouvernement belge ne peut rien faire, poursuit le beau-frère d'Olivier Vandecasteele. "S'il y avait d'autres moyens pour faire pression sur l'Iran, le gouvernement les aurait utilisés depuis longtemps. Cela fait maintenant cinq semaines que la famille n'a aucune nouvelle. La question est de savoir dans quel état physique et mental nous allons le récupérer, et s'il s'en remettra un jour", indique-t-il encore.

La famille du travailleur humanitaire exhorte enfin les autorités politiques et judiciaires à faire preuve du courage nécessaire pour obtenir sa libération.

