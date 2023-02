Le dictionnaire des gros mots du Tournaisien Christophe Godfroid

Plus de 500 injures

"J’aime beaucoup la recherche, les livres poussiéreux, la littérature du XVIe siècle, confie l’auteur du nouveau dictionnaire. J’ai consulté des ouvrages issus de différentes régions de la francophonie, mais aussi centrés sur l’argot, le jargon des bouchers, les jurons québécois… C’est d’abord un travail de linguistique historique, puisque l’origine des mots et leur évolution sont étudiées."

Avec patience et rigueur, Christophe Godfroid s’est intéressé de près à des mots que l’on dit gros, cueillis aussi bien du côté de la marine marchande que de la pornographie. Les jurons et insultes racistes ont été écartés. "Il y a un vaste champ d’investigation, sourit-il. Les injures sont révélatrices de la société qui les véhicule, les transmet. Au Québec, il y en a beaucoup qui concernent le clergé, étant donné l’importance que celui-ci avait dans un passé proche. J’ai puisé dans les registres de la culture populaire, la mythologie grecque et latine, l’ornithologie, la botanique, le corps… La condition de la femme est évidemment révélée et soulignée, mais les hommes en prennent pour leur grade, et beaucoup de mots sont unisexes."

Deux années pour chercher et sélectionner les injures, une troisième pour glaner des citations les concernant. De Molière à Céline et à Virginie Despentes, livres et films ont permis à l’auteur de sélectionner des extraits significatifs. "Mais t’es un gag, Manivelle ! Et les autres qui te prennent pour un voyou ! Un vrai cave, tu es ! Un cavouilleux passif !", écrivait Victoria Thérame en 1986. En langue argotique, régionale ou vulgaire, les injures se rangent rarement dans un dictionnaire. Christophe aime particulièrement "palsambleu", "par le sang de di eu, un juron médiéval fréquent dans les comédies classiques mettant en scène des paysans". Et l’histoire du mot "ringard" le ravit: il vient du wallon "ringuèle", une tige courbée servant à attiser le feu, démodée suite aux progrès techniques. Dans son intéressante introduction, l’auteur précise sa démarche et ses intentions: "Contrairement à l’insulte, l’injure fait l’objet d’une définition juridique. Elle constitue un délit si elle est publique. Récemment, une caviste belge a gagné son procès suite aux injures d’un journaliste qui lui avait lancé mégère, poissarde," épingle celui qui a travaillé comme analyste au ministère de la Justice.

"Le dico des injures", Christophe Godfroid, éd. Kennes, 24,90€