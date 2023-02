La Bibliothèque de Tournai ferme le jeudi pour préparer son retour "à la culture"

Les jeudis seront réservés à l’ameublement des lieux, le travail sur les collections, l’actualisation du règlement de la bibliothèque, sans oublier le travail collaboratif mené avec le Centre culturel sur l’occupation des espaces, les modes de fonctionnement respectifs et la gestion du bâtiment.

Les bibliothèques situées dans les villages resteront quant à elles ouvertes. Le jeudi, les lecteurs ont ainsi la possibilité de se rendre dans trois d’entre elles: à Kain (étage du district de Kain, rue Raoul Van Spitael 33) entre 15 et 18h, à Gaurain (Grand-Route, 145) et à Froidmont (rue de Beauvois, 9) entre 14 et 18h.

À la bibliothèque de Tournai (stade Luc Varenne, rue du Follet, 2 à Kain), l’horaire sera le suivant à partir du 9 mars : mardi, mercredi et vendredi, 10 - 18 h. Samedi, 9 - 13 h.

069 25 30 90 – bibliotheque@tournai.be