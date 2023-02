Y a-til pénurie d'aides-ménagères en Wallonie picarde

"Parce que nous sommes, pour notre part, une ASBL d’insertion, notre but est d’aller chercher les personnes les plus éloignées de l’emploi, ce qui augmente sans doute encore la difficulté de recruter", relève de son côté Laurence Barbaix, directrice de l’ALE Tournai, qui possède une section titres-services, Vit’Ale. Celle-ci emploie une centaine de personnes – "beaucoup de femmes seules avec enfants" – qui interviennent chez quelque 700 utilisateurs, dont 300 dans Tournai-Centre. "Pour travailler chez nous, il faut être chômeur de longue durée, bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS) ou âgé de plus de 50 ans. Nous avons toutefois comme atout le fait que ces personnes, une fois embauchées, restent longtemps dans notre structure, où le cadre est “ouaté”, note la directrice. Ces derniers mois, la pression des demandes de prestations s’allège car certains utilisateurs renoncent à leur aide-ménagère pour des raisons financières. Mais nous avons encore en permanence une petite liste d’attente, de l’ordre de 4-5 utilisateurs."

Une pénurie à plus large échelle

"En réalité, la situation en Wallonie picarde est similaire à celle d’autres bassins en Wallonie, contextualise de son côté Sébastien Cosentino, porte-parole de Tempo-Team (dont Tempo-Team@Home, la division titres-services). On a effectivement une pénurie de candidats au niveau de toute une série de fonctions, notamment celle d’aide-ménager(e), mais cette situation problématique est assez transversale à l’ensemble du territoire wallon."

Paul Verschueren, directeur du service économique de Federgon, Fédération des entreprises commerciales de titres-services, "dézoome" encore davantage: "Dans les trois Régions du pays, la plupart des sociétés de titres-services ont des listes d’attente: des missions restent en suspens, faute de candidats ", note-t-il.

Départs difficiles à pallier

"Avant le Covid, c’était assez difficile de trouver des postulants pour ces métiers mais on réussissait quand même, reprend Paul Verschueren. À partir de la pandémie, on a constaté que la relance de l’économie s’est accompagnée de pas mal de possibilités pour changer de travail. Certaines aides-ménagères ont ainsi profité des opportunités dans d’autres domaines. Mais vu le manque de ce profil sur le marché de l’emploi, trouver des candidats pour remplacer les gens qui sont sortis du secteur pose problème. Je pense que c’est la raison principale de la pénurie actuelle. Autour de celle-ci, il y a tout un amalgame d’explications: des offres d’emploi plus adaptées aux besoins ou à l’équilibre vie privée/vie professionnelle des personnes, une rémunération plus intéressante ailleurs…"

"Une employée en titres-service débute avec 13,10 € brut de l’heure, puis touche 13,91 € au bout de trois ans ; des tarifs (fixés par le cadre conventionnel des titres-services) qui ont augmenté de 10 % sur l’année 2022, relève à ce sujet Sandrine Coppola. En soi, c’est un tarif horaire “respectable”. Mais nos employées travaillent en moyenne entre 19 h et 25 heures/semaine. Il faut bien se rendre compte qu’il s’agit d’un métier physique, fatigant, avec des déplacements entre les prestations ; un métier difficile en outre, car il faut sans cesse s’adapter aux clients. Alors quand le prix du carburant augmente – un remboursement est prévu par le cadre législatif, mais à minima – les aides ménagères ne souhaitent plus beaucoup se déplacer car cela coûte trop cher ! Il est arrivé que nous véhiculions une employée qui ne pouvait plus utiliser sa voiture… En trame de fond, il y a bien sûr toujours la question de la différence entre ce que rapporte le travail et le montant du RIS et des autres aides associées."

"Il faut qu’un travail soit plus avantageux qu’être au chômage, résume simplement Laurence Barbaix, et c’est bien sûr un débat plus large que le cadre des titres-services. Mais pour revenir à ceux-ci, une augmentation de leur prix (9 € pour les 400 premiers ; 10 € ensuite) comme c’est en cours à Bruxelles poserait à mon sens problème à beaucoup d’utilisateurs, notamment les personnes âgées. Pourquoi ne pas imaginer une tarification selon les revenus des utilisateurs ?"

Le bien-être au cœur des actions

Dans ce contexte difficile, quelles solutions sont posées par les professionnels pour pallier cette pénurie d’aides-ménagères ? "Au niveau de la fédération, explique Paul Verschueren, on fait en sorte que le secteur reste ou devienne plus attrayant pour de nouveaux entrants, en offrant des formations, des accompagnements, en essayant de faire en sorte que les salaires dans le secteur évoluent de la même manière que dans d’autres. On porte également beaucoup d’attention à l’aspect “soutenabilité” via un autre fonds spécifique. Des événements sont ainsi organisés pour que les entreprises puissent trouver des solutions quant à cette problématique. Faire en sorte que les personnes puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions et à plus long terme, les aides ménagères devenant en moyenne plus âgées, c’est un travail qui n’est jamais fini…"

Pour les entreprises, rester attractives aux yeux des candidats potentiels dans ce contexte de crise énergétique n’est pas chose simple. "On doit faire face à de gros frais d’énergie supplémentaires: on est passés de 2 500 à 7 500 € par mois !, indique Sandrine Coppola. Outre un très gros investissement dans des panneaux photovoltaïques et la réduction des horaires d’ouverture de la centrale de repassage dans nos locaux, on demande 7 € de frais de gestion mensuels à nos clients depuis le 1er juillet, de manière à pouvoir maintenir les avantages que l’on propose à nos aides-ménagères (chèques-repas, cadeau pour Noël ou les anniversaires…). On porte un maximum d’attention à l’aspect humain."