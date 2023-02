Le tour des agences en Wallonie picarde : vacances en mai, l’idéal pour voyager !

Le constat est le même partout: les demandes affluent. Cependant, les prix des voyages ayant aussi augmenté, il s’agit de dépenser malin et de dénicher la bonne affaire. "Nous avons davantage de réservations pour les vacances de Pâques, qui tombent au mois de mai. En effet, cette solution est plus avantageuse que de partir en juillet – août pour réduire son budget et s’offrir des vacances malgré tout" , assure Murielle Gosse, de l’agence de voyages Murielle et Gaulthier située à Tournai.

Au croisement de la Flandre, la France et la Wallonie, à Mouscron, ce changement de rythme est encore plus bénéfique. "Les familles dont les enfants sont à l’école en Flandre partent les deux premières semaines d’avril, les Français réservent les deux suivantes, et les Wallons début mai, ce qui laisse plus de possibilités !", raconte Stéphanie, de Stéphanie Travel installée dans la cité des Hurlus.

Au printemps: tous en Grèce !

En plus d’un avantage financier, ce qui décide à voyager pendant les vacances de printemps c’est bien qu’elles tombent en mai plutôt qu’en avril. À Gulliv’Air, agence tournaisienne, Sylvie Droulez l’affirme à ses clients: "il y a plus de choix pour profiter du beau temps. Par exemple, il fait facilement cinq degrés de plus en Grèce."

En effet, cette année, les îles grecques connaissent un certain succès. "La saison commençant plus tard, elles n’étaient pas une destination privilégiée à Pâques. Aujourd’hui, pour les Wallons, la Grèce devient une nouvelle possibilité, elle permet, tout en restant en Europe, d’avoir du bon temps sans subir de grosses chaleurs", explique Auraline, gérante d’U-GO Travel, agence athoise.

Juillet-août à la maison ?

En revanche, la période de juillet août semble assez incertaine pour quelques professionnels. "Avant, les gens partaient à Pâques et pendant l’été. L’écart entre les deux périodes étant réduit, le feront-ils encore ?, s’interroge Auraline. Les autres années, il était encore avantageux de partir la première semaine de juillet parce que les Français n’étaient pas encore en congé, et nous avions des départs de Lille assez avantageux. Depuis la réforme des rythmes scolaires, ce n’est plus garanti. D’ailleurs cette année, les élèves belges seront encore à l’école début juillet. Peut-être que nous aurons plus de départs à la Toussaint…"

Sa consœur athoise, Valérie Degand, voit plutôt le verre à moitié plein: "les clients ont plutôt remplacé leurs vacances d’été par celles de mai. La période de congés étant systématiquement de deux semaines minimum, cela permet de choisir des destinations plus lointaines. A la Toussaint et pour Carnaval, nous avons eu plus de départs que d’habitude. Les Belges resteront chez eux cet été, ils espèrent avoir une météo aussi clémente qu’en 2022."

Vive le ski… nautique !

Dans ce tableau réjouissant, un seul point noir persiste: les sports d’hiver. Avantageuses en avril et toujours plus coûteuses avant, les réservations de séjours à la montagne se sont faites rares cette année à cause du nouveau calendrier scolaire. "Nous n’avons pas vu nos clients habituels", confie Valérie Degand.

Une perte qui sera certainement compensée à en croire les différents agents de voyages confiants. "Les gens choisissent alors de partir ailleurs. En plus, la plupart réservaient leurs vacances au ski eux-mêmes sur internet, donc s’ils se rabattent sur une autre destination, ils s’adresseront cette fois plus facilement à des agences. J’ai moi-même eu plus de clients cette année grâce au fait qu’ils ne peuvent plus partir aux sports d’hiver", ajoute la Mouscronnoise Stéphanie, ravie.