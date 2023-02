Une exposition du photoreporter Roger Job pour regarder et voir l’hôpital, à découvrir au CHwapi

Ensemble, nous avons ainsi sélectionné une vingtaine de clichés pour les exposer, et montrer ce que se vit au sein d’un hôpital, un lieu que l’on est tous amener à côtoyer pour le meilleur et contre le pire, et dont on entend parler dans les médias que ce soit par rapport à la pandémie de Covid, à la pénurie de personnel, au manque de moyens financiers, aux revendications du secteur, etc. Et pourtant, on le connaît peu, on le traverse sans vraiment le regarder, on ne voit pas tous ces métiers sans qui la bonne prise en charge des patients serait impossible… Avec Roger Job, c’est un regard extérieur qui nous montre en quelque sorte l’envers du décor et apporte un regard particulier sur ce qui nous entoure."

À travers son objectif, le photoreporter Roger Job a saisi ces moments singuliers du quotidien d’un hôpital. "J’ai commencé à collaborer avec le CHwapi en pleine crise sanitaire et au cœur des soins palliatifs en temps de Covid, explique le photographe. . Le directeur du centre hospitalier voulait immortaliser, garder un souvenir et une trace de cette période… Durant ces semaines au plus près de ces équipes extraordinaires, je me suis rendu compte de ce qu’étaient le don de soi, l’humanité et la solidarité." Roger Job a publié son reportage dans les magazines Paris Match et National Geographic. Il a été récompensé par le prix de la presse Belfius.

Son immersion au sein du centre hospitalier de Wallonie picarde s’est ensuite poursuivie. "J’y viens une à deux fois par mois, ajoute Roger Job. Je me sens comme un témoin qui se doit de transmettre, de raconter et d’expliquer tout ce qu’il passe au sein de l’hôpital, tous ces maillons et toutes ces choses extraordinaires qui gravitent autour des patients. Il m’importe de mettre en lumière les hommes et les femmes qui font l’hôpital, ces moments de vie de l’hôpital, dans ses aspects les plus connus ou les plus intimes. En effet à côté du travail des soignants, il y a aussi les logisticiens, techniciens, pharmaciens, personnel d’entretien et tous les métiers souvent invisibles mais essentiels pour soigner et guérir les patients."

L’exposition "Regarder Voir L’Hopital" est à découvrir jusqu’au 7 mars dans le hall du CHwapi (site Union). Elle sera ensuite installée du 6 au 19 mars à la maison de la culture de Tournai.