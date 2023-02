"C’est donc une cohabitation artistique d’une dizaine d’étudiants de l’Académie des Beaux-Arts et de Saint-Luc. On ne voulait pas laisser ce projet disparaître", indique Mejdi Dridi, un des résidents.

Le numéro 18 de la Place Verte a longtemps été inoccupé. ©L.W.

Sculpture, dessin, peinture, art textile,… Chaque pièce est investie par un atelier. Ces 24, 25 et 26 février, les portes vous sont ouvertes ! "Il y a déjà eu des expositions l’an dernier, mais ici, on veut montrer que le lieu est occupé par une nouvelle équipe".

Jésus Despicht, un autre compère, ajoute: "Ce vendredi, on met plutôt l’accent sur les artistes extérieurs qui viennent exposer. Damien Verhamme et Anna Vliet présenteront leurs travaux dans les salles du bas de 17h à 22h. Ensuite, samedi et dimanche, on ouvre nos ateliers et on propose des travaux pratiques ainsi que des performances".

Plusieurs formes d’expression

Damien Verhamme et Anna Vliet, les artistes notamment invités, ont tout de suite adhéré à la dynamique du groupe et été charmés par le cachet de "La Rez". Tous deux présentent leurs formes d’expression artistique.

Sous le nom de Damien V, Damien Verhamme a marqué l’histoire régionale du rock dans les années 80. Il s’est épanoui dans la photo, l’écriture et depuis trois ans, dans le dessin.

"J’ai toujours des choses en cours. J’expose ici deux travaux antérieurs. L’un date de 2015: ce sont 600 photos de personnes que j’ai rencontrées et à qui j’ai demandé d’écrire un mot sur une ardoise. L’autre est une œuvre avec des personnages que j’ai présentée à l’ancien Sarma. Puis, il y a des dessins que j’ai réalisés il y a quelques jours et à l’extérieur de la maison, ça c’est inédit, c’est une fresque de quatre mètres".

Un des dessins de Damien Verhamme qui est exposé. ©L.W.

Anna Vliet a, elle aussi, plusieurs cordes à son arc. "Sur six tableaux carrés, j’ai utilisé de la gouache acrylique et des collages sur papier Arches. Je travaille sur des espaces assez oniriques. On retrouve des motifs de cabanes, de nuages et de ponts. Dans ces paysages, il y a souvent quelque chose de suspendu, de fragile. Depuis de nombreuses années, je fais de la peinture sur de la porcelaine papier. Je trouvais également intéressant de laisser une trace dans cette maison. J’ai repris deux dessins que j’avais faits sur gravure et je les ai agrandis au format du mur à disposition", explique cette ancienne étudiante des Beaux-Arts et professeure en complément de son art.

Ces portes ouvertes sont une amorce "afin de rythmer les prochains mois", précise Mejdi Dridi. "Il y a des idées plantées et on est en train d’arroser tout ça".