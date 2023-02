L’agenda Wapi: des carnavals à Vaulx et Enghien, la marche des Femmes, PIXath, et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Des carnavals à Vaulx et à Enghien

La saison des carnavals se poursuit, ce week-end, avec notamment des festivités à Vaulx et à Enghien.

©ÉdA

À Vaulx, le Carnavô revient pour sa 41e édition. Pour la première fois, la confrérie organisatrice invite les carnavaleux à un afterwork au Pas du Roc ce vendredi 24 février, dès 18 h. Samedi, place au "Vôrassic park", à l’image du thème de cette éditon 2023 : les dinosaures. À partir de 11h et jusqu’à 13 h 30, les Carnavô donnent rendez-vous aux enfants au Pas du Roc pour un grimage gratuit. Le cortège démarrera en musique avec les nombreux chars vers 13 h 30. Sur le parcours, quelques activités et surprises, ainsi que le traditionnel lancer de césarines au château médiéval de Vaulx réjouiront les plus petits. Le retour à la salle est prévu pour 17h où un spectacle de magie par la compagnie Grandoz attendra les enfants. La soirée carnavalesque démarrera quant à elle à 20h dans la salle du centre sportif. Elle sera animée par le DJ Coolman suivi des Bearded & Bearded.

©ÉdA

À Enghien, le rendez-vous est fixé à ce samedi 25 février dès 13 h 30 au parc d’Enghien pour chasser le bonhomme hiver au rythme des musiques d’ici et d’ailleurs. Le carnaval des enfants fera la "Tout du monde" avec des groupes issus de différentes communautés présentes sur la commune et qui participeront à la parade dans le centre-ville, vêtus de costumes traditionnels et danseront au rythme des musiques de chez eux. La tradition et le folklore locaux seront aussi bien présents. Ainsi quelques groupes de la commune participeront à la parade: fanfare, géants petit-enghiennois et les Gilles de Petit-Enghien seront de la partie. Après la parade, petits et grands pourront profiter du spectacle "Et si Molière m’était conté" de Musta Largo.

À lire: Retour du Carnavô, ce week-end sur le thème du Jurassique – Le retour du carnaval des enfants, ce samedi à Enghien

2. La marche des Femmes à Hacquegnies

Le comité local Soralia Frasnes organise ce dimanche 23 février, au départ de la maison de village d’Hacquegnies, la marche des Femmes.

©Com.

Ce dimanche 26 février, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, le comité local Soralia (Femmes Prévoyantes Socialistes) de Frasnes organise la marche des Femmes.

Une promenade de santé qui met à l’honneur des femmes, symboles ou figures incontournables du féminisme. Au fil de la balade, les promeneurs pourront découvrir à travers différents panneaux l’histoire de ces femmes ayant fait avancer les combats d’hier et d’aujourd’hui. Deux parcours sont possibles: 5 km (pour les familles avec enfants et poussettes) et 12 km. Un quizz accompagnera également les participants tout au long de leur balade avec de nombreux lots à gagner !

Départs entre 8 h 30 et 11 h, à la maison de village d’Hacquegnies (rue des Écoles). PAF : 3 € par personne (avec une boisson offerte). Bar et petite restauration sur place.

3. PIXath, le festival athois du film d’animation

Jusqu’au 5 mars, le Maison Culturelle d’Ath organise la 7e édition PIXath, le festival athois du film d’animation. Au programme: des avant-premières, des courts et des longs-métrages pour tous les âges, des rencontres avec des professionnels, des stages pour les enfants, les ados et les adultes…

©COM.

PIXath, c’est un plongeon au cœur du cinéma d’animation pour en découvrir les nombreuses expressions graphiques. Afin de célébrer la créativité et la diversité des styles et techniques d’animation, le cinéma L’Écran propose une programmation éclectique avec plusieurs films d’animation. Les enfants comme les adultes y trouveront leur compte ! Plusieurs séances sont prévues ce week-end: "Grosse Colère" (vendredi 24 février à 14 h) ; "Le Petit Nicolas" (samedi 25 février à 14 h) ; "Un amour de cochon" (dimanche 26 février à 14 h) ; "Le Sommet des Dieux" (dimanche 26 février à 16 h). Entrée: 6 €.

D’autres films, et autres activités, seront encore à découvrir la semaine prochaine.