Ce dimanche à Tournai, une veillée pour Olivier Vandecasteele

Cela fait partie de ces coïncidences auxquelles on ne peut pas donner de sens. Ce 24 février, il y a un an que la Russie a attaqué l’Ukraine. Ce 24 février, il y a aussi un an qu’Olivier Vandecasteele a été littéralement enlevé par le pouvoir en Iran. Dimanche à 18 h, une veillée musicale et lumineuse se tiendra au collège Notre-Dame de Tournai, l’établissement où Olivier a effectué ses humanités.