Pour la première fois la confrérie organisatrice invite les carnavaleux à un afterwork au Pas du Roc ce vendredi, la veille du cortège. "Nous n’avons pas réalisé notre apéritif de confrérie cette année, nous proposons donc une soirée, déguisée ou non, le vendredi dès 18h, afin de se préparer au carnaval du lendemain", indique Émilie Lysen, membre organisatrice. L’ambiance sera assurée par DJ Coolman jusqu’à la clôture à 1h du matin.

Samedi, place au "Vôrassic park" ! Les Carnavô ont choisi pour cette édition 2023, les dinosaures. "Les enfants de l’école communale de Vaulx ont réalisé une partie des décorations de notre carnaval. Cette année, le home n’a pas pu réaliser de roi carnaval, mais il a contribué au décor", précise Émilie Lysen.

Grimage, cortège et spectacle de magie

Vers 11h et jusque 13 h 30, les Carnavô donnent rendez-vous aux enfants au Pas du Roc pour un grimage gratuit. Le cortège démarrera en musique avec les nombreux chars vers 13 h 30 depuis le parking de l’infrastructure sportive. Sur le parcours, quelques activités et surprises, ainsi que le traditionnel arrêt cacao et lancer de césarines au Château médiéval de Vaulx réjouiront les plus petits.

Le retour à la salle est prévu pour 17h où un spectacle de magie attendra les enfants. C’est la compagnie Grandoz qui sera chargée d’émerveiller le jeune public vallois. Pour assister à la représentation et déguster une collation, une participation de 3 € par enfant est demandée. Il est possible de s’inscrire pendant le cortège ainsi qu’à l’entrée du Pas du Roc. L’accès est gratuit pour les parents.

Ambiance musicale toute la soirée

Habituellement, l’après-midi prend fin avec le brûlage du roi carnaval, mais celui-ci n’aura pas lieu cette année. "Nous pensons réserver la crémation pour les éditions anniversaires parce que cela demande une certaine organisation pour assurer la sécurité. A la place, on retrouvera la fanfare de Rongy à 18 h."

La soirée carnavalesque démarrera quant à elle à 20h dans la salle du centre sportif. Elle sera animée par le DJ Coolman suivi des Bearded & Bearded.

"Lâchez-vous, déguisez-vous, masquez-vous, mais surtout, amusez-vous ! ", rappellent les Carnavô.