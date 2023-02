Parmi ces nouveautés, relevons la balade sonore qui emmène sur les traces d’Henriette Hanotte, jeune Rumoise qui, entre 1942 et 1944, sous le nom de guerre "Monique", fit traverser la frontière à 135 aviateurs alliés. Tout en suivant le circuit pédestre transfrontalier de 10 km, entre Rumes (BE) et Bachy (FR), vous êtes immergés dans l’ambiance particulière de la seconde guerre mondiale et des actions de résistance.

À pied et/ou à vélo

Pour les plus sportifs, il y a le roadbook wapi tour. Cet itinéraire à vélo de 142 kilomètres propose un grand tour de Wallonie picarde et traverse les deux parcs naturels, en empruntant également les berges de l’Escaut et de la Dendre.

La carte "La Chaîne des monts" balise, pour sa part, dix circuits pédestres et vélocipédiques à faire en famille, dont trois balades pédestres en Wallonie picarde: "Sur les traces de la légende de Liedericq" au Mont-de-l’Enclus (5,6 km) ; "À pied, à la découverte de la Houppe" au Pays des Collines (8,2 km) et la "Balade des poètes du soleil levant" au Mont-Saint-Aubert.

Vous pourrez également retrouver l’application "Le Jeu des frontières" qui concerne plus spécifiquement Wervik (BE), Wervicq-Sud (FR), Comines(FR), Warneton(BE), Mesen (BE), Heuvelland(BE) et Hollebeke(FR).

Enfin, le roadbook euro vélos trace 245 km de plaisir entre la nature et les métropoles de Lille et Bruxelles, entre la France et la Belgique, le long de canaux et rivières.

Ces cartes ont été développées dans le cadre de projets européens Interreg. Ce programme de coopération européenne s’inscrit dans une volonté de favoriser les échanges transfrontaliers entre les régions Hauts-de-France et Grand Est, la Wallonie, la Flandre Occidentale et Orientale

Retrouvez ces cartes gratuites et disponibles en français et néerlandais sur le site wapishop.be