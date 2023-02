Tournai: le violentomètre, un outil anti-violence

Il faut remonter en 1996 pour trouver l’origine de l’association Femme Solidaires Contre la Violence. Comme son nom l’indique, cette ASBL tournaisienne a pour but de lutter contre toute forme de violence au sein des ménages. L’association, composée de six membres bénévoles, est aujourd’hui présidée par Laurence Debaisieux, psychologue de profession. Elle explique: "Nous travaillons depuis plus de vingt ans dans l’objectif de lutter contre toute forme de violence, que ce soit envers les femmes, mais aussi les hommes, au sein d’un couple. Pour ce faire, nous évoluons sur quatre axes, qui visent tout d’abord à informer les victimes sur leurs droits et les aides éventuelles auxquelles elles peuvent prétendre. Ensuite, nous cherchons à sensibiliser par divers moyens, parfois avec un accompagnement plus rapproché. De plus, nous faisons pression sur les pouvoirs politiques et pour finir nous mettons en place des actions de prévention, comme cette année avec la diffusion de l’outil ; le violentomètre."