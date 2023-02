Tournai-Froyennes: la Banque alimentaire, grossiste des associations

A l’ouverture du nouvel entrepôt, c’était en 2013 ©ÉdA

Mais dans notre région, toutes ou presque ont le même "grossiste": la Banque alimentaire du Hainaut occidental et Mons Borinage, basée dans le zoning de Tournai-Ouest. À l’année, cette banque très particulière gère 2 200 tonnes de produits, essentiellement alimentaires.

Des bénévoles très organisés

Ce matin-là, bien avant huit heures quelques bénévoles, et de la banque alimentaire et d’associations diverses, sont à pied d’œuvre. Dans le vaste hall aux rayonnages industriels, des palettes sont prêtes à partir, d’autres se complètent.

Rien ne sort d’ici sans bordereau de transport. ©ÉdA

Rien ne sort d’ici sans bordereau de transport. Rien ne s’improvise. Il n’y a pas de place pour la sympathique mais inadaptée "bonne franquette". L’identification, la traçabilité des colis sont une obsession de tous les instants, d’autant plus qu’on travaille régulièrement avec des produits approchant les dates limites. La seule nomenclature demande une formation: date limite de consommation, date de durabilité minimale, date limite de distribution (une invention anti-gaspi de la banque alimentaire elle-même…)

Quarante-quatre associations, onze mille bénéficiaires

Au fil de la matinée se dessine un ballet de plateaux et de clarks d’une part, de camionnettes, de remorques, d’autre part. Les associations (elles sont quarante-quatre agréées à se fournir ici) viennent au ravitaillement. À travers elles, ce sont près de 11 000 personnes qui seront aidées, dont 2 000 enfants (parmi eux 140 tout-petits), 1 700 ados, et pour les adultes, une majorité de femmes. On n’est pas loin des 3 300 familles monoparentales…

Des sources variées

Pierre mariage évoque la "professionnalisation" de la Banque alimentaire, mais toujours dans le bénévolat complet. ©ÉdA

Pierre Mariage qui a été longtemps le vice-président de la banque alimentaire a repris un statut de simple bénévole. Comme d’autres, il va et vient des différents locaux de la banque aux véhicules en attente. Il prend quelques minutes pour nous faire le topo: "On a essentiellement quatre sources d’approvisionnement: 1. les produits FEAD (Fonds européen d’aide aux démunis), 2. les produits de déstockage en provenance directe d’une série de firmes (dont Lutosa et Desobry pour citer des régionales, ainsi que Mc Bride parce qu’on distribue aussi des produits d’entretien et d’hygiène). 3. les collectes de Soreal, Solidarité Réseau Alimentaire (voir cadrée).

4. la criée de Roulers qui nous appelle le mardi en fin de séance quand il y a des invendus. Ça fluctue au fil de l’année mais ça peut monter à 10-15 palettes ! […]

Le principe, c’est qu’on n’achète rien. Par contre on a les frais de stockage et de transport. On achemine les produits ici soit par nos camionnettes propres, soit via les services d’un transporteur quand les volumes sont trop importants."